A mostra de videoarte centroamericana 'Territorio' entra na súa recta final no CGAC
A primeira exposición monográfica en España sobre videoarte e videoperformance de Centroamérica poderá visitarse ata o 18 de xaneiro
A mostra de videoarte 'Territorio' xa está na súa recta final no Centro Galego de Arte Contemporánea, sendo o seu último día de estancia o 18 de xaneiro. 'Territorio' trátase da primeira mostra monográfica sobre videoarte e videoperformance de Centroamérica que se realiza en España
Este proxecto explora o panorama da arte contemporánea desta reaxión, destacando dezaseis artistas de países pequenos que souberon compensar a escaseza de recursos con imaxinación. Estes son: Patricia Belli, Edgar Calel, Benvenuto Chavajay, Manuel Chavajay, Donna Conlon, María Adela Díaz, Elyla, Regina José Galindo, Jorge de León, MACÚ, Sandra Monterroso, Antonio Pichillá, Naufus Ramírez-Figueroa, Abigail Reyes, Karla Solano e Adán Vallecillo.
A exposición céntrase nas prácticas de videoarte e videoperformance que comezaron a consolidarse na década dos noventa no escenario posterior aos conflitos armados que afectaron a varios deses países. Estas obras reflicten a debilidade das súas democracias e a presenza constante da violencia e da corrupción que marcan os seus contextos.
A exposición está estruturada en tres ámbitos temáticos: o primeiro explora a relación entre os elementos naturais, a vida e os conflictos humanos; a segunda sala céntrase no rescate de coñecementos ancestrais, a sanación das "feridas coloniais" e a denuncia da violencia e o racismo; e o último ámbito da exposición trata temas como a inseguridade urbana e o extractivismo.
En conxunto, a exposición aspira a ofrecer unha conversación polifónica a través de imaxes e sons que reflicten as sincronías, subxectividades e complexidades do territorio centroamericano, desbordando as súas fronteiras xeográficas.