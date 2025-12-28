Crónica | El Obradoiro frena la racha del Leyma Coruña en un derbi de infarto

Yunio Barrueta, durante el encuentro Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro se llevó este domingo el primer derbi gallego en una competición profesional tras imponerse por 103–99 al Leyma Coruña en un Multiusos Fontes do Sar convertido en caldera. Un partido eléctrico, físico y cargado de emoción que se decidió en un final de infarto, con Barcello como jugador determinante y 6.011 espectadores empujando hasta el último segundo.

Desde el salto inicial, el choque respondió a lo prometido en la previa. Mate de Dos Anjos y triple de Pacheco para inaugurar un intercambio de golpes frenético, con 12 puntos en apenas dos minutos y primeras alternancias en el marcador. El Obradoiro tomó el mando durante buena parte del primer cuarto y lo cerró con renta de cinco (31–26) gracias a un triple sobre la bocina de Barcello, al orden y la defensa exterior de Micah Speight y a la anotación interior de Dos Anjos.

Un segundo cuarto áspero y una reacción controlada

El segundo acto elevó el tono físico y el número de faltas. En ese contexto, el conjunto de Diego Epifanio sostuvo su ventaja desde el trabajo defensivo colectivo y los puntos de segunda oportunidad, con Kravic castigando el rebote ofensivo (4 puntos tras captura). El momento más tenso llegó con la falta sufrida por Speight en un contraataque claro: empujado por Diop en la bandeja, cayó de forma aparatosa y Sar estalló al considerar innecesaria la acción. El base tuvo que ser sustituido, aunque pudo reincorporarse, y el Obradoiro mantuvo el pulso hasta el descanso (52–45).

El líder aprieta y Barcello responde

Tras el intermedio, el Leyma Coruña pisó el acelerador y llegó a colocarse a un punto, pero el Obradoiro encontró oxígeno desde el triple con un Barcello inspirado para sostener la delantera. El tercer cuarto entró en terreno de máxima igualdad: 71–67 a tres minutos del final del periodo, 71–71 a falta de uno —primer empate en muchos minutos— y 76–73 para los locales al cierre del acto.

Final de infarto y sangre fría

En el último cuarto, el Obradoiro volvió a abrir brecha hasta el 85–79 (a seis minutos), con Barcello liderando la anotación local y Pacheco tirando del ataque visitante. Un triple de Brito elevó la renta al 88–79, pero el Coruña no se rindió: Diop recortó con un triple (88–84) y devolvió la tensión.

La jugada clave llegó con robo y triple de Barcello para el 93–84 a cuatro minutos, desatando a Sar. Aun así, el derbi guardaba un último sobresalto: cuando parecía sentenciado, el Coruña se colocó a solo tres puntos con 12 segundos. Tiempo muerto, faltas encadenadas y dos tiros libres de Barcello, que no falló (101–96). Quedaba lo imposible: triple visitante para apurar y falta a Quintela, que anotó los dos para sellar el 103–99 definitivo. Sar estalló con la victoria ya certificada.

Barcello, MVP un día más El reconocimiento individual volvió a recaer, como viene siendo habitual esta temporada, en Barcello, designado MVP del encuentro tras una actuación completísima: 22 puntos y 7 rebotes para el exterior del Obradoiro, decisivo en los momentos calientes y determinante tanto en ataque como en la gestión del tramo final.

Alex Barcello Monbus Obradoiro

Todo por decidir en la segunda vuelta

Con este triunfo, el Monbus Obradoiro encadena su undécima victoria consecutiva y se mantiene segundo en la clasificación de la Primera FEB, con 11 triunfos y 2 derrotas, a solo una victoria del Leyma Coruña, que pese a la derrota conserva el liderato con un balance de 12–1. El derbi confirmó así el excelente momento de ambos equipos y dejó claro que la pelea por la primera plaza seguirá muy viva en la segunda vuelta.