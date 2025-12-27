Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Receta | Rollitos de lenguado con langostinos

Redacción
27/12/2025 07:20
Receta de rollitos de lenguado con langostinos
Ingredientes

  • Cinco filetes de lenguado 
  • Cinco langostinos 
  • Cinco lonchas de jamón 
  • Cinco puntas de espárrago 
  • Cinco bastones de zanahoria 
  • Sal, perejil, ajo, laurel y pimienta 

Elaboración

Cocemos los langostinos en agua con sal y laurel y los reservamos. Cuando estén fríos, los pelamos. Cocemos los espárragos y la zanahoria y reservamos.

Salpimentamos los filetes de lenguado por ambos lados. Ponemos encima de cada filete, de lado a lado, los bastones de zanahoria y las puntas de espárrago ya cocinados, junto con el langostino.

Enrollamos y envolvemos con la loncha de jamón. Cerramos el rollito con un poco de hilo de cocina.

Ponemos en una fuente de horno un poco de aceite (puede estar aromatizado con ajo y perejil, por ejemplo) y, encima, nuestros rollitos. Horneamos a 180 grados durante unos 10 minutos. Habrá que ir probando para ver que el pescado esté cocinado.

