Santiago de Compostela

El pleno de Santiago votará por cuarta vez este lunes el pago de 1,3 millones en forma de 119 facturas municipales

El expediente corresponde con 119 facturas municipales, entre las que sobresalen 26 a nombre de Viaqua

Ep
27/12/2025 15:30
pleno santiago
pleno santiago
Concello de Santiago
La corporación municipal de Santiago votará por cuarta vez este lunes el pago de más de un centenar de facturas municipales por valor de más de 1,3 millones de euros, que corresponden a servicios prestados por pequeños proveedores y Viaqua y que la oposición ha tumbado hasta en tres ocasiones anteriores.

El Ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario el próximo 29 de diciembre con un único punto: la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Este, según han confirmado fuentes del Pazo de Raxoi consultadas, corresponde con 119 facturas municipales pendientes que se llevaron a las últimas dos sesiones ordinarias y a otra extraordinaria celebrada en diciembre.

En todos ellas, el resultado fue el mismo: el Gobierno local (BNG y Compostela Aberta) y el PSOE votaron a favor; las edilas no adscritas se abstuvieron, y el PP se posicionó en contra. El grupo popular ha tachado de "gravísimas irregularidades" la parte que corresponde a las 26 facturas de Viaqua --todas por más de 20.000--, cuya suma asciende a 992.395,30 euros.

En esta línea, ha solicitado formalmente un informe preceptivo para comprobar su "legalidad". Con todo, se ha mostrado abierto a aprobar las facturas de autónomos y pequeños proveedores si se llevasen por separado. Esta es una posibilidad que también pidió el edil no adscrito Gonzalo Muíños.

En el último pleno, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, no se cerró ante este escenario, aunque afeó que la petición no llegara hasta el pleno extraordinario del 10 de diciembre. Esto molestó a Muíños y al portavoz de los populares, Borja Verea, que defendieron que el PP ya había expresado en noviembre que, de esa forma, "desbloquerían" esa parte de las facturas.

El expediente se votará por cuarta vez este lunes, sin dividir y sin sufrir ninguna modificación. Bastaría con que las concejalas no adscritas dieran su 'sí' o con que el PP se abstuviese para que saliese adelante.

