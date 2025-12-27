El presidente del Parlamento ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del Apóstol Santiago

Miguel Santalices, durante su intervención / EFE/Lavandeira jr

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del Apóstol Santiago, instaurada en 1646, durante el reinado de Felipe IV, y que se celebra el 30 de diciembre de cada año.

Según ha informado la Cámara gallega, el jefe de la Casa de S.M. el Rey, Camilo Villarino, ha comunicado al presidente del Parlamento la designación efectuada por Felipe VI. La ceremonia se celebrará el próximo 30 de diciembre en la Catedral de Santiago de Compostela.

Santalices Vieira ejerció como delegado regio en la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago (la que se celebra cada 25 de julio) en los años 2016, 2018 y 2024, al tiempo que presentó la Ofrenda de la Traslación de 2017, 2018, 2019, 2023 y 2024.