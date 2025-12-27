Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El presidente del Parlamento ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del Apóstol Santiago

Ep
27/12/2025 12:22
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16/04/2024.- El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, durante su intervención en la apertura de la Sesión plenaria de apertura de la XII legislatura, hoy en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
Miguel Santalices, durante su intervención / EFE/Lavandeira jr
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del Apóstol Santiago, instaurada en 1646, durante el reinado de Felipe IV, y que se celebra el 30 de diciembre de cada año.

Según ha informado la Cámara gallega, el jefe de la Casa de S.M. el Rey, Camilo Villarino, ha comunicado al presidente del Parlamento la designación efectuada por Felipe VI. La ceremonia se celebrará el próximo 30 de diciembre en la Catedral de Santiago de Compostela.

Santalices Vieira ejerció como delegado regio en la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago (la que se celebra cada 25 de julio) en los años 2016, 2018 y 2024, al tiempo que presentó la Ofrenda de la Traslación de 2017, 2018, 2019, 2023 y 2024.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imágenes del accidente

Un joven ebrio y sin puntos en el carné se da el 'cambiazo' tras un accidente en Teo
EP
Receta de rollitos de lenguado con langostinos

Receta | Rollitos de lenguado con langostinos
Redacción
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Santiago
Redacción
El gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, visitó esta mañana el centro acompañado del alcalde, Carlos Martínez

Xunta y Concello de Vedra sellan un acuerdo para reformar la escuela infantil municipal
Eladio González Lois