Xunta y Concello de Vedra sellan un acuerdo para reformar la escuela infantil municipal

El acuerdo permitirá acometer obras interiores y exteriores en el centro educativo a lo largo del próximo año

Eladio Lois
Eladio Lois
26/12/2025 20:00
El gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, visitó esta mañana el centro acompañado del alcalde, Carlos Martínez
Xunta
La Xunta de Galicia y el Concello de Vedra han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo obras de mejora en la escuela infantil municipal, una actuación que contará con una financiación autonómica de 75.000 euros

Según ha detallado la Xunta en un comunicado, el acuerdo contempla diversas intervenciones destinadas a modernizar y mejorar las instalaciones del centro. Entre las actuaciones previstas figuran la colocación de estores en las ventanas, la sustitución del suelo existente por hormigón pulido, la instalación de un falso techo con nuevas luminarias, el pintado de las paredes interiores del edificio y la colocación de una nueva marquesina

Será el Concello de Vedra el encargado de la contratación y del seguimiento de los trabajos, que deberán estar finalizados a lo largo del próximo año, conforme a lo establecido en el convenio suscrito entre ambas administraciones.

Desde la Xunta se ha destacado que esta actuación es una muestra más de su compromiso con la atención a la infancia y el apoyo a la conciliación familiar, a través de inversiones continuas en la mejora de los centros de 0 a 3 años, así como de medidas como la gratuidad del servicio en este tipo de escuelas infantiles.

