Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Xavier Castro presenta en Santiago su guía más completa y actual sobre el vino gallego

El historiador y experto gastronómico recorre denominaciones, historia y cultura del vino en su nueva obra

Eladio Lois
26/12/2025 11:03
El autor, Xavier Castro
Cedida
Santiago de Compostela acoge el próximo martes 30 de diciembre la presentación de Los grandes vinos gallegos, la nueva y más ambiciosa obra del historiador e investigador Xavier Castro, considerado uno de los principales especialistas en cultura gastronómica y vitivinícola de Galicia. El acto tendrá lugar en la Librería Couceiro, en pleno casco histórico de la ciudad, de la mano de Ézaro Ediciones, sello responsable de la publicación.

El libro ofrece una panorámica completa de la historia de un producto estrella en Galicia
Cedida

El libro incluye la guía de vinos gallegos más completa y actual del mercado, con un recorrido detallado por las cinco denominaciones de origen —Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei—, así como por las cinco Indicaciones Geográficas y los proyectos emergentes que están marcando tendencia en el panorama vitivinícola internacional.

A Festa do Apego chega ao Nadal con dous espectáculos de estrea no Auditorio de Galicia

La obra ofrece una visión global y documentada de la historia del vino en Galicia, abordando no solo su evolución productiva y territorial, sino también su papel central en la agricultura, la sociabilidad y la cultura popular. Xavier Castro analiza cómo el vino ha sido históricamente un elemento esencial de la vida cotidiana, la relación social, la fiesta y la identidad colectiva.

Acompañado por José María Paz Gago

Durante la presentación, el autor estará acompañado por el catedrático de Literatura Comparada de la Universidade da Coruña, José María Paz Gago, que además firmará ejemplares de su última publicación gastronómica, O gran libro do cocido galego. También participará en el acto Antón Alonso, director de la revista Vinos y Caminos.

La presentación se celebrará el martes 30 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Librería Couceiro de Santiago de Compostela.

