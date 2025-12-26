Santiago celebra os 90 anos de 'Seis poemas galegos', o libro máis singular de Lorca
O Concello e Alvarellos Editora lembran a histórica edición de 1935 publicada por Ánxel Casal na sede da editorial Nós
O Concello de Santiago e Alvarellos Editora conmemoran este sábado 27 a publicación, hai xusto noventa anos, do libro 'Seis poemas galegos' de Federico García Lorca, editados en Santiago de Compostela por Ánxel Casal en decembro de 1935.
O acto estará presidido pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, contará coa actuación musical de Uxía e a intervención do editor e escritor Henrique Alvarellos. O lugar para a homenaxe será a histórica sede da editorial Nós: o baixo do número 15 da rúa do Vilar, onde Casal mantivo aberta a súa empresa dende o verán de 1933 ata o infausto agosto de 1936.
Este local abre, de maneira excepcional, este sábado as súas portas para render tributo ao único libro que o gran poeta andaluz escribiu nunha lingua distinta ao seu castelán natal, e á heroica editorial que o fixo posible. Debido á reducida capacidade do espazo, só se poderá asistir con convite.
A data elixida é tamén especialmente significativa, pois no colofón da edición orixinal, podemos ler: "Este volume rematouse de imprentar en Santiago o 27 de Nadal do 1935". Desta forma, exactamente 90 anos despois, e no mesmo espazo onde foron impresos e editados estes poemas inmortais, renderáselles tributo.