Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Santiago

En estos momentos los trenes recuperan su frecuencia de paso paulatinamente

Redacción
26/12/2025 20:02
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Eladio Lois
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela se restablece de manera gradual tras permanecer suspendida durante aproximadamente una hora después de que se detectase una incidencia que afectaba a la señalización.

Así lo ha detallado Adif, que ha apuntado que los trenes todavía pueden registrar retrasos.

Según ha informado Renfe, la incidencia afectó a todos los servicios de Alta Velocidad y Media Distancia que circulaban entre ambas estaciones. En estos momentos los trenes recuperan su frecuencia de paso paulatinamente.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, visitó esta mañana el centro acompañado del alcalde, Carlos Martínez

Xunta y Concello de Vedra sellan un acuerdo para reformar la escuela infantil municipal
Eladio González Lois
Imagen de archivo de la entrega de la primera Bandera Verde al Concello de Touro

La Xunta distingue por segunda vez a Touro con la Bandera Verde por su compromiso ambiental
Eladio González Lois
Blas Garcia, alcalde de Ames

Ames pide á Xunta a revisión do Noitebús para garantir un servizo nocturno estable no Milladoiro
Redacción
mickey mouse

Os personaxes Disney visitarán Ames os días 29 e 30 de decembro
Redacción