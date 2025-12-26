Leticia Sabater y la Olympus actúan este viernes en Teo

Leticia Sabater, en una actuación Redacción

El Eskalo Fest se celebrará este viernes 26 de diciembre en la parroquia de Calo, en el municipio de Teo, con un cartel que sitúa al evento como una de las grandes citas festivas de la comarca en estas fechas navideñas. El festival tendrá lugar en el campo da festa de Calo y contará con carpa climatizada y servicio de barra.

Olympus lidera un cartel diverso

El gran atractivo de la noche será la actuación de la Orquesta Olympus, una de las formaciones más reconocidas del panorama festivo gallego, habitual en los principales escenarios de verbenas y festivales populares.

Cartel del evento Cedida

Junto a Olympus, el Eskalo Fest contará con la participación de Leticia Sabater, una presencia ya habitual en verbenas de todo el país, y con las sesiones de DJ Magán, Kike Varela y DJ Sonic, que completarán la programación musical hasta bien entrada la madrugada.

Además, también tendrá lugar una actuación del grupo Los Coleguitas de Venezuela y del proyecto CDC, aportando una propuesta variada que mezcla música, baile y sonidos latinos.

Entradas y organización

El Eskalo Fest está organizado por la Comisión de Fiestas de Calo y las entradas tienen un precio de 10 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla. Para facilitar el acceso al recinto, la organización ha previsto servicio de Radio Taxi de Teo, así como opciones de transporte adaptado.