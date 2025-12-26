La Unidad de Trastornos del Movimiento de Santiago recibe la máxima acreditación de la Sociedad Española de Neurología

La acreditación reconoce la excelencia asistencial de la unidad

La Unidad de Trastornos del Movimiento del área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza ha recibido la más alta acreditación de calidad otorgada por el Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología.

Según destacan en un comunicado, este reconocimiento pone en valor la excelencia de la atención especializada, consolidando a la unidad como referencia en este ámbito y evaluando la calidad asistencial ofrecida.

La UTM integrada por facultativos de los servicios de neurología, neurocirugía, neurofisiología y neurorradiología, junto con el personal técnico de radiología y de enfermería adscrito y de los servicios de anestesia, genómica y digestivo, destaca por su enfoque de trabajo en equipo, basado en la colaboración multidisciplinar en la que cada profesional aporta su experiencia para mejorar los procesos asistenciales y ofrecer una atención centrada en el paciente.