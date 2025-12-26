La Cabalgata de Santiago estrenará danzas de Reyes el 5 de enero

Los detalles de la Cabalgata de Reyes de este año fueron presentados por la concejala Pilar Lueiro

Las danzas de Reyes serán el nuevo elemento que el Ayuntamiento de Santiago presentará a los niños y niñas el próximo 5 de enero, cuando se prevé que lleguen a la capital compostelana sus "majestades", precisamente para la 'Cabalgata de Reyes'.

Este y más detalles se han dado a conocer este viernes por la concejala de Fiestas de Raxoi, Pilar Lueiro, quien ha explicado que el baile es un elemento "muy característico" de la cultura gallega y, por ello, se ha decidido introducirlo en la celebración.

Además, la concejala ha comunicado que ya se ha cerrado el plazo de inscripción para que los menores puedan participar en la comitiva, que en esta edición contará con aproximadamente 300 personas.

"La comitiva estará compuesta por cinco carrozas. La primera será de una estrella, que irá abriendo la Cabalgata, seguida de la cartera real, y después las tres carrozas de los Reyes", ha detallado Lueiro.

La edil también ha informado de que durante las semanas previas a la llegada de los Reyes, permanecerán instalados buzones para que los pequeños dejen sus cartas.

Estos están ubicados en varios puntos como el Pazo de Raxoi, la Biblioteca María Miramontes, los CEIP Monte dos Postes y Quiroga Palacios, y los centros socioculturales de Fontiñas, Conxo, Castiñeiriño, el Ensanche, Vite, O Romaño, Santa Marta y A Gracia.

Carrozas cubiertas y 1.500 kilos de caramelos

La concejala también ha adelantado que en esta edición las carrozas reales tendrán "algún tipo de cubierta", por si llueve. "De hecho, fue una queja que trasladaron", ha subrayado la representante municipal.

Así, el ayuntamiento ha trasladado que acompañarán las carrozas un desfile de música, color, acrobacia y baile, en el que participarán un total de 60 artistas profesionales e integrantes de colectivos de la ciudad.

En este contexto, se repartirán a los pequeños 1.500 kilos de caramelos que, en esta edición de 2026, serán blandos. "Por cuestión de seguridad, solo se repartirán caramelos desde las carrozas", ha añadido la concejala.

Recorrido

Los Reyes llegarán a las 12.00 horas al Aeropuerto de Lavacolla e iniciarán su recorrido en plaza de Nosa Señora da Mercé de Conxo sobre las 17.15 horas, para luego seguir con su comitiva hacia la Praza do Obradoiro.

Recorrerán la Avenida de Ferrol, cruzando la Avenida de Romero Donallo, y continuarán por la calle Frei Rosendo Salvado hasta la Praza Roxa. Después, seguirán por la calle República de El Salvador, calle del Hórreo y Plaza de Galicia.

La comitiva entrará al Casco Histórico por la Porta Faxeira, seguirá por la calle do Vilar y desembocará en la Praza do Obradoiro, donde los Reyes serán recibidos por la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, sobre las 19.00 horas.

En un tramo en la Avenida de Ferrol, la Cabalgata no tendrá sonido y en otro habrá una zona adaptada para sillas de ruedas. En la Praza do Obradoiro también habrá un conciertos de A Gramola Gominola y la tradicional Chocolatada.