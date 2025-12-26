Mi cuenta

El PSOE de Santiago denuncia el retraso en el pago de las nóminas municipales

La edil Marta Abal socialista califica la situación de “fito histórico negativo” y exige explicaciones y responsabilidades políticas

Eladio Lois
Eladio Lois
26/12/2025 11:16
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
PSOE de Santiago
El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha denunciado el retraso en el pago de las nóminas a trabajadores del Concello de Santiago, una circunstancia que la formación considera excepcional y grave. La concejala socialista Marta Abal calificó el episodio como un nuevo “fito histórico negativo” del actual gobierno municipal.

Según recordó la edil, se trata de una situación muy poco habitual en la historia reciente del Concello. “O goberno de Goretti Sanmartín vai de fito histórico en fito histórico. Só dúas veces na historia do Concello de Santiago, non se cobrou o salario a estas alturas do mes de decembro”, afirmó Abal.

La concejala explicó que la primera vez que se produjo un retraso similar fue durante un gobierno del Partido Popular, cuando las nóminas se abonaron el 30 de diciembre, y subrayó que “a segunda vez estamos a inaugurala neste ano 2025”.

Críticas a la gestión del gobierno local

Marta Abal cuestionó la falta de previsión del ejecutivo que encabeza la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y criticó que el gobierno municipal recurra, a su juicio, a excusas habituales para justificar el retraso.

Como ven sendo habitual, o goberno de Goretti Sanmartín bota balóns fóra: a culpa é do aplicativo de nóminas; eles pasaban por alí”, señaló la concejala socialista.

Abal aseguró además que esta situación evidencia una desconexión del gobierno local tanto con la ciudadanía como con la propia plantilla municipal. “Está claro que o goberno de Goretti Sanmartín nin está nin se lle espera para as veciñas e veciños de Santiago de Compostela, pero tampouco está nin se lle espera para as traballadoras e traballadores do Concello de Santiago”, afirmó.

Desde el Grupo Municipal Socialista reclaman explicaciones claras, la asunción de responsabilidades políticas y garantías de que un episodio similar no volverá a repetirse, al considerar que el retraso en el pago de las nóminas afecta directamente a la seguridad y a la confianza de las trabajadoras y trabajadores municipales.

