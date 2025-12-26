Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Campus de Navidad de Viravolta convierte Santiago en epicentro de la gimnasia rítmica de alto nivel

La presencia de Polina Berezina y un programa que une técnica y arte consolidan esta cita como una de las más destacadas de su calendario formativo

Eladio Lois
Eladio Lois
26/12/2025 10:56
Foto grupal con Polina Berezina
Foto grupal con Polina Berezina
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Campus de Navidad del Club Viravolta, que se celebra esta semana en Santiago de Compostela, se ha consolidado como una de las propuestas formativas más destacadas de la gimnasia rítmica tanto en Galicia como a nivel nacional. La iniciativa combina trabajo técnico, creatividad artística y la participación de referentes del máximo nivel, reforzando una metodología que el club aplica de forma continuada a lo largo de la temporada.

La experiencia de una olímpica

Uno de los grandes atractivos de esta edición ha sido la participación de Polina Berezina, gimnasta española y olímpica en los Juegos de París 2024. Su presencia ha supuesto una experiencia única para las niñas y niños asistentes, que han podido entrenar junto a una deportista de referencia internacional.

apego nadal

A Festa do Apego chega ao Nadal con dous espectáculos de estrea no Auditorio de Galicia

Más información

Durante el campus, las participantes han compartido sesiones de trabajo técnico, correcciones individualizadas y dinámicas propias de la gimnasia de alto nivel, siempre adaptadas a cada edad y nivel de desarrollo.

Formación integral desde edades tempranas

El campus está dirigido a niñas y niños a partir de 5 años y ofrece una formación completa que abarca técnica corporal, coordinación, manejo de aparatos, expresión y trabajo coreográfico. Esta propuesta refleja la línea de trabajo habitual del Club Viravolta, que apuesta por acercar a sus gimnastas a figuras nacionales e internacionales como parte esencial de su aprendizaje. Deporte y arte, un mismo lenguaje

El programa culmina con una sesión especial impartida por Lola Eiffel, coreógrafa y actriz, reforzando uno de los valores diferenciales del club: entender la gimnasia rítmica como una disciplina en la que deporte y arte van de la mano desde las primeras etapas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Santiago
Redacción
El gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, visitó esta mañana el centro acompañado del alcalde, Carlos Martínez

Xunta y Concello de Vedra sellan un acuerdo para reformar la escuela infantil municipal
Eladio González Lois
Imagen de archivo de la entrega de la primera Bandera Verde al Concello de Touro

La Xunta distingue por segunda vez a Touro con la Bandera Verde por su compromiso ambiental
Eladio González Lois
Blas Garcia, alcalde de Ames

Ames pide á Xunta a revisión do Noitebús para garantir un servizo nocturno estable no Milladoiro
Redacción