El Campus de Navidad de Viravolta convierte Santiago en epicentro de la gimnasia rítmica de alto nivel

El Campus de Navidad del Club Viravolta, que se celebra esta semana en Santiago de Compostela, se ha consolidado como una de las propuestas formativas más destacadas de la gimnasia rítmica tanto en Galicia como a nivel nacional. La iniciativa combina trabajo técnico, creatividad artística y la participación de referentes del máximo nivel, reforzando una metodología que el club aplica de forma continuada a lo largo de la temporada.

La experiencia de una olímpica

Uno de los grandes atractivos de esta edición ha sido la participación de Polina Berezina, gimnasta española y olímpica en los Juegos de París 2024. Su presencia ha supuesto una experiencia única para las niñas y niños asistentes, que han podido entrenar junto a una deportista de referencia internacional.

Durante el campus, las participantes han compartido sesiones de trabajo técnico, correcciones individualizadas y dinámicas propias de la gimnasia de alto nivel, siempre adaptadas a cada edad y nivel de desarrollo.

Formación integral desde edades tempranas

El campus está dirigido a niñas y niños a partir de 5 años y ofrece una formación completa que abarca técnica corporal, coordinación, manejo de aparatos, expresión y trabajo coreográfico. Esta propuesta refleja la línea de trabajo habitual del Club Viravolta, que apuesta por acercar a sus gimnastas a figuras nacionales e internacionales como parte esencial de su aprendizaje. Deporte y arte, un mismo lenguaje

El programa culmina con una sesión especial impartida por Lola Eiffel, coreógrafa y actriz, reforzando uno de los valores diferenciales del club: entender la gimnasia rítmica como una disciplina en la que deporte y arte van de la mano desde las primeras etapas.