Santiago de Compostela

Denuncian el abandono de los terrenos junto al centro de salud de O Milladoiro

La formación advierte de riesgos para la salud pública y reclama limpieza, desbroce y un plan de mantenimiento continuado

Martín Campos
26/12/2025 11:08
La organización señala la presencia de maleza sin control, suciedad acumulada y ratas, lo que habría convertido la zona en un foco de insalubridad
La organización señala la presencia de maleza sin control, suciedad acumulada y ratas, lo que habría convertido la zona en un foco de insalubridad
Cedida
UCIN Ames ha denunciado públicamente el "grave estado de abandono" de los terrenos anexos al centro de salud de O Milladoiro, una situación que, según la formación, supone un riesgo evidente para la salud pública y proyecta una imagen de dejadez en un espacio esencial para la vecindad.

La organización señala la presencia de maleza sin control, suciedad acumulada y ratas, lo que habría convertido la zona en un foco de insalubridad. Desde UCIN Ames sostienen que se trata de un problema conocido desde hace tiempo y lamentan que el gobierno municipal no haya adoptado medidas eficaces para solucionarlo.

Santiago aprobará un plan integral contra o senfogarismo con 30 medidas ata 2030

Según la formación, el entorno afectado es especialmente transitado por personas mayores, pacientes, niños y profesionales sanitarios, lo que, a su juicio, agrava la situación y hace más grave la falta de actuación. UCIN Ames considera inadmisible que un centro sanitario público esté rodeado por parcelas sin mantenimiento, transmitiendo una sensación de abandono institucional.

Petición de actuaciones inmediatas

El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, afirmó que “estamos ante un claro ejemplo de abandono por parte del gobierno de Ames” y subrayó que “no es un problema menor ni estético, es una cuestión de salud pública”, al encontrarse la maleza, la suciedad y la presencia de ratas a escasos metros de un centro de salud.

Desde UCIN Ames exigen actuaciones inmediatas, entre ellas una limpieza integral de los terrenos, desbroces periódicos, control de plagas y la puesta en marcha de un plan de mantenimiento continuado que evite que esta situación vuelva a repetirse. La formación advierte de que seguirá denunciando públicamente estos casos mientras no se adopten soluciones efectivas.

