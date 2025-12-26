Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Cáritas Diocesana de Santiago estrena nueva web y refuerza su estrategia digital en toda la diócesis

El nuevo portal integra acción social, actualidad y recursos, y se completa con newsletter y una presencia coordinada en redes sociales

Redacción
26/12/2025 10:50
Portada de la web
Portada de la web
Cedida
Cáritas Diocesana de Santiago ha puesto en funcionamiento su nueva web corporativa, una plataforma concebida para reforzar la comunicación, la coordinación interna y el acceso a la información social en el conjunto de la diócesis. El nuevo portal supone un paso adelante en la modernización del ecosistema digital de la entidad y en su relación tanto con las personas voluntarias como con la ciudadanía.

Voluntariado participante en la campaña de Navidad de Cáritas

Cáritas Santiago alerta del aumento de la exclusión social y pide una respuesta urgente en Navidad

La web nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia corporativa, más claro, accesible y alineado con la identidad común de Cáritas Diocesana de Santiago. En ella se integra de manera ordenada la acción social, la actualidad, las campañas, los recursos y la información institucional, facilitando una visión global del trabajo que desarrolla la entidad.

Uno de los objetivos estratégicos del nuevo portal es reforzar el peso corporativo de las cinco Cáritas interparroquiales y las 317 Cáritas parroquiales, avanzando hacia una imagen común, coherente y reconocible en los 110 concellos de las provincias de A Coruña y Pontevedra en los que está presente la organización.

Newsletter y redes sociales

La nueva plataforma incorpora la suscripción a la newsletter corporativa, situada en la parte inferior de la portada, que se consolida como un canal clave para seguir la actividad, las novedades y las campañas impulsadas por Cáritas Diocesana de Santiago.

Este lanzamiento se enmarca, además, en el refuerzo del trabajo en redes sociales, que forman parte esencial de la estrategia de comunicación de la entidad, con presencia activa en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube y LinkedIn.

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, destacó que la nueva web “queremos poner esta nueva herramienta al servicio de nuestra misión para que nos ayude a estar más cerca de quiénes nos necesitan, reforzando una identidad común en toda la diócesis que facilite el acceso a la información tanto a las personas voluntarias como a la ciudadanía”.

Farjas subrayó también que se trata de “un espacio vivo, útil y cercano”, pensado para ayudar a comprender la realidad social que acompaña Cáritas y para fortalecer su relación con la sociedad.

