Receta | Navajas a la marinera

Receta de navajas a la marinera

Ingredientes

Un kilo de navajas

Cuatro dientes de ajo

Una cebolla

Vino

Sal, perejil y pimentón dulce

Elaboración

Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien nuestras navajas. Para eso, las vamos a meter en agua con sal durante, al menos, un par de horas, para que suelten toda la arena que puedan traer en su interior.

A continuación nos ponemos con la salsa. Picamos muy fina la cebolla y el ajo y los rehogamos en una sartén con aceite de oliva hasta que estén bien pochados. Cuando estén cocinados, agregamos el pimentón y un vaso de vino blanco.

Dejamos que evapore el alcohol y echamos dentro las navajas. Las dejamos cocinar para que se abran bien y apartamos del fuego.

Las servimos con la salsa y con un poco de perejil espolvoreado.