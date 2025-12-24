Santiago reactivará en xaneiro a solicitude para ser declarada zona de mercado residencial tensionado
A mesa sectorial de vivenda avaliará a nova documentación, elaborada só con datos oficiais, tras os atrancos impostos pola Xunta á anterior petición municipal
O 12 de xaneiro ás 12.00 horas terá lugar a xuntanza da mesa sectorial de vivenda para avaliar a nova documentación que o Concello xa ten preparada para solicitarlle de novo á Xunta de Galicia a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado (ZMRT). Anunciouno esta mañá o concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, quen puxo o foco nos atrancos que a Xunta de Galicia lle puxo á anterior solicitude e ao desigual trato das dúas únicas solicitudes presentadas por concellos galegos, a da Coruña e a de Santiago.
Iago Lestegás lembrou que o goberno autonómico deu por desistida a solicitude realizada no mes de maio aducindo que incluía datos non oficiais a pesar de que a documentación, que incluía tanto datos oficias como non oficiais, indicaba que Santiago cumpría claramente os requisitos para a declaración. Ante este escenario, o concelleiro asegurou que “optamos por preparar unha nova solicitude adaptada ás particulares esixencias da Xunta”.
Nova solicitude
A nova solicitude describe, en primeiro lugar, o procedemento preparatorio dirixido á obtención de información relacionada coa situación do mercado residencial e incorpora datos procedentes de fontes oficiais autonómicas e estatais que permiten coñecela con detalle.
Así, a memoria xustificativa só utiliza datos oficiais que non se complementan con datos procedentes doutras fontes. A este respecto Iago Lestegás indicou que, aínda considerando útil a información adicional que achegan datos non oficiais para entender mellor as dinámicas do mercado residencial, na nova documentación non aparecen. “Se ese era o problema, desapareceu o problema. Esperamos que non inventen outro agora” asegurou Lestegás.
A memoria xustificativa describe un incremento do prezo medio do alugueiro en Santiago de Compostela do 40,26% entre 2019 e 2024, de acordo cos datos do Observatorio de Vivenda de Galicia dependente do propio IGVS: de 444,4€ en 2019 a 623,3€ en 2024.
Nese período, o crecemento acumulado do IPC en Galicia foi do 20,0%. Neste apartado, explicou que a Lei polo dereito á vivenda di que un ámbito cumpre os requisitos para ser declarado ZMRT se o incremento do prezo do alugueiro nos últimos cinco anos supera en polo menos tres puntos porcentuais o incremento do IPC. Atendendo a este incremento, Iago Lestegás explicou que “Santiago supérao en máis de 20 puntos porcentuais, duplícao, polo tanto non pode haber ningunha dúbida sobre o cumprimento dos requisitos legais para que o noso municipio sexa declarado zona de mercado residencial tensionado”.
Ademais, a solicitude inclúe un proxecto de plan con medidas correctoras que responde á mesma estratexia, “porque a estratexia de vivenda do goberno de Santiago está clara e non mudou dende maio” aclarou Lestegás, pero que describe aínda con máis precisión cada medida, programa con maior concreción o seu calendario de desenvolvemento e describe de forma máis explícita a potencial incidencia de cada medida na redución do tensionamento do mercado residencial.
Despois da xuntanza da mesa sectorial, someterase a exposición pública durante 20 días a información en que se basea a nova solicitude. A continuación responderanse as alegación, en caso de que sexa necesario, introduciranse as modificacións oportunas de ser preciso e enviaráselle ao goberno autonómico e concretamente ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) a nova solicitude.
O dereito á vivenda
“Hai que intervir no mercado de alugueiro porque se converteu nunha fonte de desigualdade e nun factor de empobrecemento: está a provocar unha transferencia regresiva de rendas dos máis pobres aos máis ricos” afirmou Iago Lestegás. Apoiouse en datos do investigador Jaime Palomera, doutor en antropoloxía económica, que estima que en España se transfiren entre 30.240 e 40.320 millóns de euros cada ano de inquilinos a caseiros.
Neste sentido volveu insistir en que “é necesario que as persoas que ocupamos postos de responsabilidade en materia de vivenda, a calquera nivel e en calquera administración, adoptemos decisións valentes e impulsemos medidas eficaces para garantir o dereito á vivenda e a función social da propiedade”.
Lembrou que “moitas persoas non poden acceder a unha vivenda digna e as que aínda poden facelo teñen cada vez máis dificultades para chegar a fin de mes e cada vez menos capacidade de aforro”. Neste sentido indicou que os inquilinos dedican unha parte cada vez maior do seu salario a pagar a renda e que na última década o prezo medio do alugueiro aumentou no Estado español un 77%, mentres que a renda media dos fogares só subiu un 33%.