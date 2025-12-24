'Regatos polo aire' rescata a memoria das sellas como patrimonio material e social
O proxecto impulsado por Rebordelos e dirixido por Xacio Baño presentouse no Museo do Pobo Galego cun libro, unha curtametraxe e unha actuación musical
O proxecto 'Regatos polo aire', impulsado por Rebordelos e dirixido polo cineasta Xacio Baño, presentouse esta tarde no Museo do Pobo Galego nun acto de entrada libre que combinou a presentación do libro, unha actuación musical e a proxección da curtametraxe documental arredor da artesanía das sellas.
Á cita asistiu a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, Sol Agra, xunto con público interesado nun traballo pioneiro: o primeiro material documental, audiovisual e literario dedicado a recoller a tradición de como se fai unha sella e a explorar o universo social que se crea arredor das fontes, da auga e dos espazos de sociabilidade comunitaria, con protagonismo das mulleres e das redes de apoio tecidas ao seu redor.
Durante o encontro, Xacio Baño e María Lado explicaron en que consiste o proxecto e o valor de rescatar unha memoria cada vez máis excepcional: hai un século era habitual ver sellas “polo aire”, transportadas enriba da cabeza nas vilas e nas fontes. Desde esa imaxe, 'Regatos polo aire' recupera os procesos artesáns, os usos e as historias vinculadas a unha época na que a auga era un ben que había que carrexar con todo o seu peso, á vez que reivindica fontes e lavadoiros como corazón comunitario.
A vertente editorial toma forma nun libro fotográfico e literario coordinado por María Lado, que contextualiza estes coñecementos patrimoniais e a súa dimensión artística e cobre tamén un baleiro: ata onde se puido indagar, non existe bibliografía específica sobre as sellas. O volume inclúe textos de Xacio Baño e de María Lado, así como artigos de Xerardo Pereiro, Llerena Perozo e Carme Varela, e complétase con relatos de Emma Pedreira, Suso Bahamonde, Diego Ameixeiras e Susana Sánchez Aríns, ademais dunha colección de fotografías históricas, definicións lexicográficas, citas de textos históricos e un vocabulario vencellado ao mundo das sellas.
Curtametraxe sobre un dos últimos selleiros
Un dos momentos centrais da tarde foi a proxección da curtametraxe documental dirixida por Xacio Baño, unha peza de quince minutos que segue o traballo de José Vicente Lagoa, cirurxián plástico e un dos últimos construtores de sellas en Galicia, que mantén a tradición familiar no seu obradoiro en Betanzos (A Coruña). O artesán estivo presente na presentación, nunha conversa que puxo en primeiro plano o coñecemento práctico e a transmisión xeracional dunha artesanía con varios séculos de historia.
O acto completouse cunha actuación musical especialmente emocionante de Dara e Manuel, integrantes de De Ninghures, con cancións arredor das fontes e da auga, que contribuíu a crear un clima de celebración e de recoñecemento colectivo.
O proxecto foi premiado no I Certame Fondo de apoio a proxectos culturais singulares para a mellora social 2025, convocado pola Deputación da Coruña. A edición do libro realizouse coa colaboración da consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, a través da Secretaría Xeral da Lingua, e a peza audiovisual contou co apoio do Museo do Pobo Galego.