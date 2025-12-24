Mi cuenta

Receta | Crema de nécoras

Redacción
24/12/2025 06:40
Receta de crema de nécoras
Ingredientes

  • Tres nécoras 
  • 250 gramos de gambas 
  • 250 gramos de mejillones 
  • Medio pimiento rojo 
  • Medio pimiento verde Un puerro 
  • Una cebolla 
  • Un calabacín 
  • 250 gramos de tomate triturado
  •  Una copa pequeña de coñac 
  • Sal, pimienta, laurel y perejil 

Elaboración

Partimos en cuatro trozos nuestras nécoras y le quitamos las cabezas a las gambas. Lo rehogamos todo en una sartén con aceite y echamos coñac. Prendemos el alcohol para flamear y sacamos y reservamos.

En la misma sartén añadimos los pimientos, el puerro, la cebolla y el calabacín picados en trozos pequeños y los rehogamos hasta que estén bien pochados. Cuando estén tiernas, echamos el tomate triturado y una cucharadita de pimentón.

Abrimos al vapor los mejillones bien limpios y los reservamos.

En una olla ponemos un litro de agua, el agua que soltaran los mejillones, las cabezas de las gambas y las nécoras, añadimos una hoja de laurel y cocinados 10 minutos. Machacamos las nécoras y las cabezas de las gambas para sacarles todo su rico jugo y lo colamos para eliminar las partes duras.

Añadimos las verduras pochadas en el caldo limpio. Cuando estén bien cocidas, se echan en el vaso de la batidora junto al caldo y los mejillones. Se puede pasar también por el chino para que quede una crema muy fina.

