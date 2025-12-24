Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Quinkillada estrea 'Derradeira Canción', unha colaboración con Grande Amore e Capital Voskov

A banda presenta un novo tema e videoclip autoproducido que afonda no desamor, a nostalxia e a necesidade de pechar etapas, explorando novos sons electrónicos e sintetizadores

Adriana Quesada
Adriana Quesada
24/12/2025 21:01
Quinkillada
Quinkillada colabora con Grande Amore e Capital Voskov no tema 'Derradeira Canción'
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

A banda Quinkillada vén de estrear o videoclip do seu novo tema 'Derradeira Canción', unha colaboración con Grande Amore e Capital Voskov. Tras o lanzamento do sinxelo o pasado venres, o grupo autoproduciu o vídeo que acompaña a canción, cunha proposta visual que representa o seu concepto central: a lembranza e a nostalxia do vivido nunha relación, pero tamén a necesidade de pasar páxina.

'Derradeira Canción' xurdiu da naturalidade de coincidir en concertos e das boas relacións forxadas ao longo destes anos. O tema combina sons indies e funkies con electrónica, cun claro predominio dos sintetizadores, e incorpora referencias a algúns dos grupos máis destacados da música en galego actual. A canción xoga coa temática do desamor, poñendo o foco en pechar unha etapa e seguir adiante.

Este novo traballo destaca tamén pola vontade de Quinkillada de abrir horizontes e saír da súa zona de confort, explorando sons pouco habituais na súa traxectoria. Para iso, a banda mergullouse nun proceso de escoita de múltiples grupos que serviron de referencia para a composición. O resultado é unha peza que se afasta das temáticas máis alegres e asociadas ao verán, para levar aos oíntes a unha atmosfera de nostalxia propia dos días chuviosos e fríos de inverno.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Receta de navajas a la marinera

Receta | Navajas a la marinera
Redacción
senfogarismo

Santiago aprobará un plan integral contra o senfogarismo con 30 medidas ata 2030
Redacción
Regatos polo aire

'Regatos polo aire' rescata a memoria das sellas como patrimonio material e social
Redacción
homenaje personal municipal concello de ames

O Concello de Ames rende homenaxe ao persoal municipal xubilado e con 25 anos de servizo
Redacción