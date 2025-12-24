Quinkillada estrea 'Derradeira Canción', unha colaboración con Grande Amore e Capital Voskov
A banda presenta un novo tema e videoclip autoproducido que afonda no desamor, a nostalxia e a necesidade de pechar etapas, explorando novos sons electrónicos e sintetizadores
A banda Quinkillada vén de estrear o videoclip do seu novo tema 'Derradeira Canción', unha colaboración con Grande Amore e Capital Voskov. Tras o lanzamento do sinxelo o pasado venres, o grupo autoproduciu o vídeo que acompaña a canción, cunha proposta visual que representa o seu concepto central: a lembranza e a nostalxia do vivido nunha relación, pero tamén a necesidade de pasar páxina.
'Derradeira Canción' xurdiu da naturalidade de coincidir en concertos e das boas relacións forxadas ao longo destes anos. O tema combina sons indies e funkies con electrónica, cun claro predominio dos sintetizadores, e incorpora referencias a algúns dos grupos máis destacados da música en galego actual. A canción xoga coa temática do desamor, poñendo o foco en pechar unha etapa e seguir adiante.
Este novo traballo destaca tamén pola vontade de Quinkillada de abrir horizontes e saír da súa zona de confort, explorando sons pouco habituais na súa traxectoria. Para iso, a banda mergullouse nun proceso de escoita de múltiples grupos que serviron de referencia para a composición. O resultado é unha peza que se afasta das temáticas máis alegres e asociadas ao verán, para levar aos oíntes a unha atmosfera de nostalxia propia dos días chuviosos e fríos de inverno.