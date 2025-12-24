Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Consorcio de Santiago aproba un orzamento de máis de 11,2 millóns para 2026

A Comisión Executiva e o Consello de Administración deron luz verde a un investimento centrado na rehabilitación patrimonial, a dinamización cultural e a xestión da cidade histórica

Redacción
24/12/2025 11:58
consorcio reunión orzamento
Reunión da Comisión Executiva e do Consello de Administración do Consorcio de Santiago no Pazo de Vaamonde, presidida pola alcaldesa e presidenta do Consorcio, Goretti Sanmartín
Concello de Santiago
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

O Consorcio de Santiago reuniu este martes a súa Comisión Executiva e o seu Consello de Administración. Ambas xuntanzas tiveron lugar no Pazo de Vaamonde e estiveron presididas pola presidenta do Consorcio e alcaldesa da cidade, Goretti Sanmartín Rei

Na xuntanza aprobouse o orzamento para o vindeiro ano, que ascende a 11.204.098,66€. As achegas das tres administracións consorciadas son de 5.739.792,00€ por parte da Administración Xeral do Estado, 3.449.295,60€ da Xunta de Galicia e 1.678.475,82€ do Concello de Santiago.

Dentro dese investimento, ao Programa de Rehabilitación, Mantemento e Recuperación Urbanas destinaranse 2.649.221,80€; mentres que ao Programa de Dinamización Cultural e Turística, que inclúe a Real Filharmonía de Galicia e a Escola de Altos Estudos Musicais, irán 6.427.348,49€ e ao Programa de Información, Estudo, Interpretación e Divulgación da cidade destinaranse 408.310,42€. Por último, no Programa de Administración, Dirección Xeral e Mantemento e Conservación do Patrimonio Propio investirase un total de 1.719.217,95€.

En representación da Administración Xeral do Estado acudiu o inspector xeral do Ministerio de Facenda, Ángel Esteban Paul; en representación da Xunta de Galicia, José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude; Manuel Vila López, secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e Elvira Mª Casal García, secretaria xeral técnica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude; e en representación do Concello de Santiago de Compostela, os concelleiros Borja Verea Fraiz, Gumersindo Guinarte Cabada e María Rozas Pérez

Asistiron tamén a ambas xuntanzas José Manuel González García, secretario do Concello de Santiago de Compostela e secretario do Consorcio de Santiago; Marta Oviedo Creo, interventora do Concello de Santiago de Compostela e responsable de control interno do Consorcio de Santiago; e José Antonio Domínguez Varela, xerente do Consorcio de Santiago.

Rehabilitación, Mantemento e Recuperación Urbanas

Entre as novas obras de recuperación urbana aprobadas para este 2026 están as intervencións en monumentos senlleiros como o Pazo de Raxoi, onde se continuará coas obras de conservación e mellora da eficiencia enerxética, nesta ocasión na fachada norte; o conxunto de San Domingos de Bonaval, coa rehabilitación da torreta da fachada leste; e a Igrexa de Santa María de Conxo, onde se restaurarán as carpintarías e se instalará un novo sistema de iluminación.

Dinamización Cultural e Turística

O Programa de Dinamización Cultural e Turística inclúe a xestión do proxecto conxunto da Real Filharmonía de Galicia e a Escola de Altos Estudos Musicais, e a colaboración con diferentes entidades da cidade, de cara a promover actividades culturais como o espectáculo dos fogos do Apóstolo, o festival Cineuropa, diversas iniciativas culturais do Auditorio de Galicia, o Programa Conciencia da Universidade de Santiago, Música en Compostela e a Fundación Granell.

Información, Estudo e Divulgación

O Programa de Información, Estudo, Interpretación e Divulgación da Cidade Histórica comprende a coedición de publicacións vencelladas á cidade, que no ano 2026 está previsto que sexan publicadas un total de 13 novas obras, así como a organización de tres exposicións na Casa do Cabido, entre outras iniciativas.

Administración, Dirección Xeral e Mantemento 

Para o ano 2026 no programa de Administración, Dirección Xeral e Mantemento e Conservación do Patrimonio Propio, continuarase a liña de investimento para a mellora do Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia e avanzarase na implantación da administración electrónica.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

homenaje personal municipal concello de ames

O Concello de Ames rende homenaxe ao persoal municipal xubilado e con 25 anos de servizo
Redacción
apego nadal

A Festa do Apego chega ao Nadal con dous espectáculos de estrea no Auditorio de Galicia
Redacción
Caderno Ramón Piñeiro XLVIII. Cancioneiro popular galego de Álvaro de las Casas

O Centro Ramón Piñeiro presenta un volume do 'Caderno Ramón Piñeiro'
Redacción
Voluntariado participante en la campaña de Navidad de Cáritas

Cáritas Santiago alerta del aumento de la exclusión social y pide una respuesta urgente en Navidad
Agencias