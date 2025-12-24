Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Centro Ramón Piñeiro presenta un volume do 'Caderno Ramón Piñeiro'

O número XLVIII recompila o 'Cancioneiro popular galego de Álvaro de las Casas' no marco das Letras Galegas 2025

Redacción
24/12/2025 15:35
Caderno Ramón Piñeiro XLVIII. Cancioneiro popular galego de Álvaro de las Casas
Acto de presentación do volume 'Caderno Ramón Piñeiro XLVIII. Cancioneiro popular galego de Álvaro de las Casas'
Xunta
Tivo lugar a presentación do 'Caderno Ramón Piñeiro XLVIII. Cancioneiro popular galego de Álvaro de las Casas', unha obra que dá ao prelo o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades no marco da programación conmemorativa das Letras Galegas 2025.

Ademais tamén coincide co 110º aniversario do nacemento de Ramón Piñeiro López, egrexio político e filósofo galeguista artífice da reconstrución cultural galega da posguerra, de quen toma o seu nome este centro de investigación adscrito á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. 

No acto participaron o secretario xeral da Lingua, Valentín García; Manuel González, coordinador científico do CRPIH; Armando Requeixo e José Luís Forneiro, coordinadores do volume; Xosé M. Soutullo, director xeral da Editorial Galaxia, e Xosé Amancio Liñares, investigador do CRPIH.

