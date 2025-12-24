O Centro Ramón Piñeiro presenta un volume do 'Caderno Ramón Piñeiro'
O número XLVIII recompila o 'Cancioneiro popular galego de Álvaro de las Casas' no marco das Letras Galegas 2025
Tivo lugar a presentación do 'Caderno Ramón Piñeiro XLVIII. Cancioneiro popular galego de Álvaro de las Casas', unha obra que dá ao prelo o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades no marco da programación conmemorativa das Letras Galegas 2025.
Ademais tamén coincide co 110º aniversario do nacemento de Ramón Piñeiro López, egrexio político e filósofo galeguista artífice da reconstrución cultural galega da posguerra, de quen toma o seu nome este centro de investigación adscrito á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
No acto participaron o secretario xeral da Lingua, Valentín García; Manuel González, coordinador científico do CRPIH; Armando Requeixo e José Luís Forneiro, coordinadores do volume; Xosé M. Soutullo, director xeral da Editorial Galaxia, e Xosé Amancio Liñares, investigador do CRPIH.