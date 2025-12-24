Antes de la cena familiar, fiesta en la calle: así será el vermú de Nochebuena en el centro de Santiago

La ya tradicional fiesta al aire libre tendrá lugar este miércoles a las 13.00 horas La Carrilana

Aunque la recta final de la Nochebuena suele estar marcada por la cena familiar y los encuentros más íntimos, el mediodía continúa siendo para muchos un momento idóneo para salir y celebrar. En este contexto, el establecimiento La Carrilana ha programado un vermú de Nochebuena en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, con el objetivo de compatibilizar los encuentros familiares con un ambiente festivo en la calle.

La cita tendrá lugar este martes en la calle San Paio de Antealtares, donde La Carrilana ejercerá como local organizador de una celebración que arrancará a las 13.00 horas y que aspira a reunir a vecinos, visitantes y habituales del centro histórico.

Música para animar el mediodía

Desde la organización del evento se ha confirmado la participación de la Charanga Compostela, que recorrerá la zona con música en directo, así como del DJ Vila's People, encargado de mantener la animación durante la jornada. Una combinación pensada para crear un ambiente festivo y accesible diferentes perfiles de público.

La celebración no se limitará únicamente a las inmediaciones del local. Según ha avanzado La Carrilana, la fiesta se extenderá también a la Praza de Feixóo, ampliando el espacio disponible y favoreciendo una mayor afluencia de personas.

Navidad en la calle, antes de la mesa

La previsión es que cientos de personas se concentren a lo largo del día en las históricas calles del centro compostelano para dar rienda suelta a sus ganas de celebrar la Navidad, tanto con amistades y conocidos como con quienes todavía no lo son. El vermú de Nochebuena impulsado por La Carrilana se consolida así como un plan previo a la cena, que transforma el casco histórico en un punto de encuentro compartido antes de regresar a casa para las celebraciones familiares.