Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Una madre y su hija, hospitalizadas en Santiago por intoxicación de monóxido tras un escape de gas

El escape de gas se produjo de madrugada en una vivienda de la rúa do Hospitaliño y las afectadas evolucionan favorablemente

Eladio Lois
Eladio Lois
23/12/2025 11:36
112 Emergencias
112 Emergencias
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Una madre y su hija han sido ingresadas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago por una intoxicación severa de monóxido de carbono, después de que se registrase un escape de gas en su vivienda, situada en la rúa do Hospitaliño, en Santiago de Compostela. Según el parte de incidencias del 112 Galicia, sus vidas no corren peligro, de acuerdo con la información facilitada por los facultativos sanitarios.

Patrulla de la Policia Local de Santiago. Foto de Eladio Lois

Fin al conflicto: Santiago tendrá por primera vez una relación de puestos de trabajo para su personal municipal

Más información

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando, alrededor de las 04.00 horas, una persona particular alertó al 112. Posteriormente, los propios servicios médicos del complejo hospitalario contactaron con el centro de emergencias para confirmar el ingreso de dos mujeres por intoxicación de monóxido de carbono, apuntando a un posible escape de gas en el domicilio como causa del suceso. 

Intervención de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, los gestores del 112 informaron a los Bomberos de Compostela, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local de Santiago.

A su llegada al inmueble, los bomberos confirmaron la presencia de niveles de monóxido de carbono en la vivienda, aunque precisaron que no se registró combustión en su interior. Desde el 112 también se dio aviso a la compañía suministradora de gas, para que revisase la instalación y evitase nuevos riesgos.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con alcaldes de Galicia para dar a conocer la nueva figura de los itinerarios culturales

La Xunta creará ocho nuevos itinerarios culturales en 2026 para diversificar la oferta más allá del Camino de Santiago
Redacción
Alfonso Rueda en el vídeo felicitación de la Navidad

Rueda se pone el delantal para felicitar las fiestas a los gallegos
Andrea López Ramos
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

La estación de Santiago entra en el nuevo contrato estatal de mantenimiento ferroviario
Eladio González Lois
La instalación realizada en el Concello de Teo

El geodestino Terras de Santiago pone en marcha un canal turístico de televisión para promocionar 11 municipios
Redacción