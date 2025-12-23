Una madre y su hija, hospitalizadas en Santiago por intoxicación de monóxido tras un escape de gas

112 Emergencias

Una madre y su hija han sido ingresadas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago por una intoxicación severa de monóxido de carbono, después de que se registrase un escape de gas en su vivienda, situada en la rúa do Hospitaliño, en Santiago de Compostela. Según el parte de incidencias del 112 Galicia, sus vidas no corren peligro, de acuerdo con la información facilitada por los facultativos sanitarios.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando, alrededor de las 04.00 horas, una persona particular alertó al 112. Posteriormente, los propios servicios médicos del complejo hospitalario contactaron con el centro de emergencias para confirmar el ingreso de dos mujeres por intoxicación de monóxido de carbono, apuntando a un posible escape de gas en el domicilio como causa del suceso.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, los gestores del 112 informaron a los Bomberos de Compostela, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local de Santiago.

A su llegada al inmueble, los bomberos confirmaron la presencia de niveles de monóxido de carbono en la vivienda, aunque precisaron que no se registró combustión en su interior. Desde el 112 también se dio aviso a la compañía suministradora de gas, para que revisase la instalación y evitase nuevos riesgos.