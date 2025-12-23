Un descubrimiento desde Santiago acerca el hidrógeno verde a la vida real

El trabajo está liderado por la investigadora María Giménez-López USC

Un equipo del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares, perteneciente a la Universidade de Santiago de Compostela, ha logrado un avance que puede facilitar la producción de hidrógeno verde, una de las grandes apuestas para la transición energética. Se trata de un material capaz de decidir si produce hidrógeno u oxígeno simplemente en función de cómo se ensamble. El trabajo está liderado por la investigadora María Giménez-López y se ha publicado en la revista científica Advanced Materials.

El hidrógeno verde se obtiene separando el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad, un proceso que necesita materiales muy eficientes para funcionar bien. Hasta ahora, esos materiales suelen depender de metales muy caros y escasos, como el platino o el iridio, lo que limita su uso a gran escala. El avance logrado en Santiago apunta a una alternativa basada en elementos más abundantes, lo que podría abaratar y hacer más sostenible este tipo de tecnología.

Un mismo material, dos funciones distintas

La clave del descubrimiento está en un material que combina vanadio con nanotubos de carbono. Lo novedoso es que no hace falta cambiar el material para que funcione de una u otra manera. Basta con modificar cómo se organiza a nivel microscópico.

Cuando sus componentes quedan más “encajados” entre sí, el material favorece la producción de oxígeno. En cambio, cuando se organizan de forma más abierta, el mismo sistema pasa a facilitar la producción de hidrógeno. Los investigadores lo describen como un “interruptor molecular”, porque un pequeño cambio en la estructura provoca un resultado completamente distinto.

Resultados al nivel de los mejores catalizadores

Las pruebas realizadas muestran que, en uno de sus modos, el material alcanza resultados comparables a los catalizadores comerciales de iridio para producir oxígeno. En el otro, se acerca al rendimiento del platino para generar hidrógeno, ambos considerados referencias en el sector.

Según el equipo investigador, este comportamiento demuestra que no siempre es necesario buscar nuevos compuestos, sino que organizar bien los existentes puede ser igual de importante.

Un paso más hacia energías más limpias

El trabajo abre la puerta a diseñar materiales más versátiles y duraderos para producir energía limpia, y refuerza el papel de la investigación que se desarrolla en Santiago de Compostela en un ámbito clave para el futuro energético.

El estudio se ha llevado a cabo en el CiQUS con la colaboración de investigadores del CICECO de la Universidad de Aveiro y cuenta con apoyo de la Unión Europea a través del Programa Galicia FEDER 2021-2027, además del reconocimiento CIGUS de la Xunta de Galicia.