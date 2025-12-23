Miguel Ángel Sánchez del Río se alza con el Premio Domingo Fontán por una investigación sobre la Cocina Económica

El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río Cedida

El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río ha sido distinguido con el IX Premio Domingo Fontán de investigación histórica (2024-2025) por un estudio centrado en la Cocina Económica de Santiago de Compostela, una de las instituciones asistenciales más relevantes de la historia contemporánea de la ciudad. El galardón, de carácter bianual, está dotado con 2.000 euros y conlleva la publicación de la obra premiada.

El premio está organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, la Universidade de Santiago de Compostela y el Consorcio de Santiago. El jurado, que concedió el premio por unanimidad, estuvo presidido por el presidente de la RSEAPS, Francisco Loimil Garrido.

Un trabajo de gran relevancia social

La investigación galardonada lleva por título Dadles vosotros de comer. Asistencia y nutrición en la Cocina Económica de Santiago de Compostela (1891-1923). Según el jurado, se trata de un trabajo de “gran importancia y relevancia social en este momento”, que destaca por su buena documentación y su sólida factura académica, además de abordar un periodo poco estudiado de la historia contemporánea compostelana.

Los evaluadores subrayan que el estudio analiza un momento clave de transición hacia la modernidad, en el que la caridad propia del Antiguo Régimen da paso a nuevas formas de organización de la sociedad civil. También valoran el uso de fuentes primarias adecuadas, bibliografía académica actualizada y una exposición clara y rigurosa, sin errores, además de sugerir al autor la posibilidad de ampliar el trabajo hasta la actualidad.

“Una alegría entrañable”

El propio Sánchez del Río definió el premio como “una alegría entrañable”, recordando su vinculación previa con la Real Sociedad Económica como antiguo alumno de la Escuela de Mecanografía y del Conservatorio que tuvo su sede en la institución. El investigador aseguró que supone “un honor” incorporarse a la nómina de premiados del Domingo Fontán, integrada por nombres de reconocida trayectoria académica.

El autor añadió que el galardón representa la validación de un trabajo desarrollado durante varios años y un estímulo para continuar investigando sobre la historia de Santiago, sus instituciones y sus protagonistas. En este sentido, expresó su deseo de que el estudio contribuya a situar a la Cocina Económica en el lugar histórico que merece, por su influencia en la creación de centros similares en Galicia y en otros puntos de España.

Entrega del premio

Sánchez del Río recibirá el diploma acreditativo en un acto público que se celebrará próximamente en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago. El reconocimiento incluye la publicación de la obra premiada y su posterior presentación pública.

El autor, natural de Santiago de Compostela, cuenta con una amplia formación académica y desarrolla su labor profesional como maestro de Educación Primaria en el CEIP de Sigüeiro, además de mantener una estrecha vinculación con distintas instituciones culturales y sociales de la ciudad.