Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Miguel Ángel Sánchez del Río se alza con el Premio Domingo Fontán por una investigación sobre la Cocina Económica

El jurado destaca la relevancia social y la solidez académica de un trabajo centrado en la asistencia y la nutrición entre 1891 y 1923

Redacción
23/12/2025 11:41
El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río
El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río ha sido distinguido con el IX Premio Domingo Fontán de investigación histórica (2024-2025) por un estudio centrado en la Cocina Económica de Santiago de Compostela, una de las instituciones asistenciales más relevantes de la historia contemporánea de la ciudad. El galardón, de carácter bianual, está dotado con 2.000 euros y conlleva la publicación de la obra premiada.

El premio está organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, la Universidade de Santiago de Compostela y el Consorcio de Santiago. El jurado, que concedió el premio por unanimidad, estuvo presidido por el presidente de la RSEAPS, Francisco Loimil Garrido. 

Un trabajo de gran relevancia social

La investigación galardonada lleva por título Dadles vosotros de comer. Asistencia y nutrición en la Cocina Económica de Santiago de Compostela (1891-1923). Según el jurado, se trata de un trabajo de “gran importancia y relevancia social en este momento”, que destaca por su buena documentación y su sólida factura académica, además de abordar un periodo poco estudiado de la historia contemporánea compostelana.

El trabajo está liderado por la investigadora María Giménez-López

Un descubrimiento desde Santiago acerca el hidrógeno verde a la vida real

Más información

Los evaluadores subrayan que el estudio analiza un momento clave de transición hacia la modernidad, en el que la caridad propia del Antiguo Régimen da paso a nuevas formas de organización de la sociedad civil. También valoran el uso de fuentes primarias adecuadas, bibliografía académica actualizada y una exposición clara y rigurosa, sin errores, además de sugerir al autor la posibilidad de ampliar el trabajo hasta la actualidad. 

“Una alegría entrañable”

El propio Sánchez del Río definió el premio como “una alegría entrañable”, recordando su vinculación previa con la Real Sociedad Económica como antiguo alumno de la Escuela de Mecanografía y del Conservatorio que tuvo su sede en la institución. El investigador aseguró que supone “un honor” incorporarse a la nómina de premiados del Domingo Fontán, integrada por nombres de reconocida trayectoria académica.

El autor añadió que el galardón representa la validación de un trabajo desarrollado durante varios años y un estímulo para continuar investigando sobre la historia de Santiago, sus instituciones y sus protagonistas. En este sentido, expresó su deseo de que el estudio contribuya a situar a la Cocina Económica en el lugar histórico que merece, por su influencia en la creación de centros similares en Galicia y en otros puntos de España.

Entrega del premio

Sánchez del Río recibirá el diploma acreditativo en un acto público que se celebrará próximamente en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago. El reconocimiento incluye la publicación de la obra premiada y su posterior presentación pública.

El autor, natural de Santiago de Compostela, cuenta con una amplia formación académica y desarrolla su labor profesional como maestro de Educación Primaria en el CEIP de Sigüeiro, además de mantener una estrecha vinculación con distintas instituciones culturales y sociales de la ciudad.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con alcaldes de Galicia para dar a conocer la nueva figura de los itinerarios culturales

La Xunta creará ocho nuevos itinerarios culturales en 2026 para diversificar la oferta más allá del Camino de Santiago
Redacción
Alfonso Rueda en el vídeo felicitación de la Navidad

Rueda se pone el delantal para felicitar las fiestas a los gallegos
Andrea López Ramos
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

La estación de Santiago entra en el nuevo contrato estatal de mantenimiento ferroviario
Eladio González Lois
La instalación realizada en el Concello de Teo

El geodestino Terras de Santiago pone en marcha un canal turístico de televisión para promocionar 11 municipios
Redacción