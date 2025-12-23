Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta creará ocho nuevos itinerarios culturales en 2026 para diversificar la oferta más allá del Camino de Santiago

Supondrá un reconocimiento institucional a otras rutas históricas y patrimoniales de Galicia

Redacción
23/12/2025 17:58
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con alcaldes de Galicia para dar a conocer la nueva figura de los itinerarios culturales
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con alcaldes de Galicia para dar a conocer la nueva figura de los itinerarios culturales
Xunta
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Galicia contará, a partir de 2026, con ocho nuevos itinerarios culturales de interés autonómico, una iniciativa impulsada por la Xunta para reconocer y promover la riqueza paisajística, histórica y patrimonial del territorio, más allá del Camino de Santiago. El proyecto contempla, además, líneas de ayudas destinadas a ayuntamientos y entidades que han trabajado en la puesta en valor de estas rutas.

La iniciativa fue presentada este martes en Santiago por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, tras una reunión con alcaldes gallegos. Según explicó, se trata de dar respuesta a una reivindicación histórica de concellos, asociaciones y colectivos que llevan años impulsando itinerarios con relevancia cultural, pero que no cumplen los requisitos legales para ser declarados Camino de Santiago.

Una nueva figura legal para “coser” el territorio

López Campos subrayó que el Camino de Santiago ha sido una fórmula “muy interesante” para coser el territorio, aunque consideró necesario crear nuevas categorías que recojan otras realidades existentes en Galicia. En este sentido, defendió la creación de esta nueva figura de itinerarios culturales, que contará con regulación y promoción específicas por parte de la Administración autonómica.

La instalación realizada en el Concello de Teo

El geodestino Terras de Santiago pone en marcha un canal turístico de televisión para promocionar 11 municipios

Más información

La medida se articulará mediante la modificación de la Ley de Cultura Inclusiva y Accesible, incluida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del próximo año, y entrará en vigor el 1 de enero.

Ayudas para ayuntamientos y asociaciones

El titular de Cultura avanzó que la iniciativa incluirá ayudas económicas destinadas a los ayuntamientos y asociaciones que han trabajado previamente en el reconocimiento de estas rutas, que en una primera fase serán ocho itinerarios. El objetivo es consolidar su señalización, conservación y promoción, reforzando su papel como recursos culturales y turísticos.

Las ocho rutas previstas

Entre los itinerarios ya definidos por la Consellería de Cultura figuran A Geira y Os Arrieiros, Muxía por Brandomil, el Camino del Mar, Mariñán, Miñoto Ribeiro, Muros-Noia, San Rosendo y la Vía Künig. Según destacó el conselleiro, se trata de trazados que conectan historia, tradición y patrimonio, con una especial relevancia para la difusión de la cultura e identidad gallegas en todo el territorio.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Alfonso Rueda en el vídeo felicitación de la Navidad

Rueda se pone el delantal para felicitar las fiestas a los gallegos
Andrea López Ramos
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

La estación de Santiago entra en el nuevo contrato estatal de mantenimiento ferroviario
Eladio González Lois
La instalación realizada en el Concello de Teo

El geodestino Terras de Santiago pone en marcha un canal turístico de televisión para promocionar 11 municipios
Redacción
El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río

Miguel Ángel Sánchez del Río se alza con el Premio Domingo Fontán por una investigación sobre la Cocina Económica
Redacción