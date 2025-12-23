La Xunta creará ocho nuevos itinerarios culturales en 2026 para diversificar la oferta más allá del Camino de Santiago

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reúne con alcaldes de Galicia para dar a conocer la nueva figura de los itinerarios culturales Xunta

Galicia contará, a partir de 2026, con ocho nuevos itinerarios culturales de interés autonómico, una iniciativa impulsada por la Xunta para reconocer y promover la riqueza paisajística, histórica y patrimonial del territorio, más allá del Camino de Santiago. El proyecto contempla, además, líneas de ayudas destinadas a ayuntamientos y entidades que han trabajado en la puesta en valor de estas rutas.

La iniciativa fue presentada este martes en Santiago por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, tras una reunión con alcaldes gallegos. Según explicó, se trata de dar respuesta a una reivindicación histórica de concellos, asociaciones y colectivos que llevan años impulsando itinerarios con relevancia cultural, pero que no cumplen los requisitos legales para ser declarados Camino de Santiago.

Una nueva figura legal para “coser” el territorio

López Campos subrayó que el Camino de Santiago ha sido una fórmula “muy interesante” para coser el territorio, aunque consideró necesario crear nuevas categorías que recojan otras realidades existentes en Galicia. En este sentido, defendió la creación de esta nueva figura de itinerarios culturales, que contará con regulación y promoción específicas por parte de la Administración autonómica.

El geodestino Terras de Santiago pone en marcha un canal turístico de televisión para promocionar 11 municipios Más información

La medida se articulará mediante la modificación de la Ley de Cultura Inclusiva y Accesible, incluida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del próximo año, y entrará en vigor el 1 de enero.

Ayudas para ayuntamientos y asociaciones

El titular de Cultura avanzó que la iniciativa incluirá ayudas económicas destinadas a los ayuntamientos y asociaciones que han trabajado previamente en el reconocimiento de estas rutas, que en una primera fase serán ocho itinerarios. El objetivo es consolidar su señalización, conservación y promoción, reforzando su papel como recursos culturales y turísticos.

Las ocho rutas previstas

Entre los itinerarios ya definidos por la Consellería de Cultura figuran A Geira y Os Arrieiros, Muxía por Brandomil, el Camino del Mar, Mariñán, Miñoto Ribeiro, Muros-Noia, San Rosendo y la Vía Künig. Según destacó el conselleiro, se trata de trazados que conectan historia, tradición y patrimonio, con una especial relevancia para la difusión de la cultura e identidad gallegas en todo el territorio.