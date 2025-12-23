La estación de Santiago entra en el nuevo contrato estatal de mantenimiento ferroviario

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao) Eladio Lois

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, a través de Adif, un nuevo contrato para el mantenimiento de ascensores, escaleras y rampas mecánicas en 120 estaciones ferroviarias de toda la red, entre ellas la Estación de tren de Santiago de Compostela. La actuación cuenta con un presupuesto de 18,9 millones de euros (IVA incluido) y tendrá una duración de tres años.

El contrato da continuidad al servicio actualmente vigente y permitirá mantener operativos ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas en estaciones con servicios de alta velocidad, larga y media distancia, garantizando la accesibilidad y la seguridad de los usuarios.

Mantenimiento integral y revisiones periódicas

Las labores adjudicadas incluyen mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, reparaciones, seguimiento presencial de los elevadores en determinadas estaciones y franjas horarias, así como el suministro de materiales necesarios para asegurar su correcto funcionamiento.

En el conjunto de la red, el contrato cubre el mantenimiento de 480 ascensores y montacargas y 453 escaleras y rampas mecánicas, repartidas por estaciones de todo el Estado.

Santiago, en pleno proceso de mejora ferroviaria

La estación de Santiago se incluye en este contrato coincidiendo con los proyectos de transformación y mejora que Adif impulsa en distintas terminales ferroviarias. En Galicia, además de Santiago, el mantenimiento alcanza también a las estaciones de A Coruña y Ourense, integradas en la planificación estatal de conservación de infraestructuras.