Santiago de Compostela

La estación de Santiago entra en el nuevo contrato estatal de mantenimiento ferroviario

El documento incluye la conservación de los sistemas mecánicos mientras avanza la transformación de la terminal compostelana

Eladio Lois
Eladio Lois
23/12/2025 12:03
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Eladio Lois
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, a través de Adif, un nuevo contrato para el mantenimiento de ascensores, escaleras y rampas mecánicas en 120 estaciones ferroviarias de toda la red, entre ellas la Estación de tren de Santiago de Compostela. La actuación cuenta con un presupuesto de 18,9 millones de euros (IVA incluido) y tendrá una duración de tres años.

Patrulla de la Policia Local de Santiago. Foto de Eladio Lois

Fin al conflicto: Santiago tendrá por primera vez una relación de puestos de trabajo para su personal municipal

El contrato da continuidad al servicio actualmente vigente y permitirá mantener operativos ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas en estaciones con servicios de alta velocidad, larga y media distancia, garantizando la accesibilidad y la seguridad de los usuarios. 

Mantenimiento integral y revisiones periódicas

Las labores adjudicadas incluyen mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, reparaciones, seguimiento presencial de los elevadores en determinadas estaciones y franjas horarias, así como el suministro de materiales necesarios para asegurar su correcto funcionamiento.

En el conjunto de la red, el contrato cubre el mantenimiento de 480 ascensores y montacargas y 453 escaleras y rampas mecánicas, repartidas por estaciones de todo el Estado. 

Santiago, en pleno proceso de mejora ferroviaria

La estación de Santiago se incluye en este contrato coincidiendo con los proyectos de transformación y mejora que Adif impulsa en distintas terminales ferroviarias. En Galicia, además de Santiago, el mantenimiento alcanza también a las estaciones de A Coruña y Ourense, integradas en la planificación estatal de conservación de infraestructuras.

