Fin al conflicto: Santiago tendrá por primera vez una relación de puestos de trabajo para su personal municipal

El acuerdo al que llegaron Gobierno local y CCOO fue ratificado por Bomberos y Policía Local

El Concello de Santiago contará por primera vez en su historia con una relación de puestos de trabajo (RPT) tras el acuerdo alcanzado en las últimas semanas entre el Gobierno local y la representación sindical, en un proceso liderado por CCOO, con el respaldo de UGT. El borrador del pacto ha sido ratificado por los bomberos y por la Policía Local, por lo que solo resta cerrar los últimos términos del documento y proceder a su firma definitiva.

La elaboración de la RPT ya está en marcha y corre a cargo de un grupo de investigación en Recursos Humanos y Rendimiento de la Universidade de Santiago de Compostela, que trabaja en el diseño metodológico del documento. Está previsto que este trabajo concluya en junio de 2026, paso previo a la aprobación definitiva del nuevo instrumento de organización del personal municipal.

Una vez finalizado el estudio técnico, el Concello y la representación sindical crearán un grupo de trabajo específico para culminar la RPT, con el compromiso de que sus efectos puedan aplicarse con fecha 1 de enero de 2026. Para hacerlo posible, el Gobierno local se compromete a dotar una partida específica en los presupuestos de 2026 que permita asumir los ajustes retributivos que se deriven de la nueva organización de los puestos.

Según las partes, la RPT servirá para ajustar el número de puestos a las necesidades reales de cada servicio, mejorar la distribución del trabajo, definir las características y requisitos de cada puesto y fijar de forma ordenada las retribuciones complementarias.

Subida de las horas extra y cambios en los festivos

El preacuerdo también aborda uno de los principales focos de conflicto de los últimos meses: los servicios extraordinarios. En este ámbito, el Concello se compromete a reducir de manera progresiva la necesidad de recurrir a horas extra.

Además, desde el 1 de enero de 2026, las gratificaciones por horas extra subirán alrededor de un 25 %, una de las medidas más relevantes del pacto ratificado por los cuerpos de seguridad y emergencias.

En cuanto al trabajo en días festivos, la RPT deberá identificar aquellos puestos que deban prestar servicio de forma ordinaria en estas jornadas, ya sea por turnos cíclicos o por tratarse de puestos con horario de lunes a viernes que incluyan festivos. Esta información deberá estar disponible en marzo de 2026 y será comunicada a la representación sindical. Posteriormente, se promoverá la integración de estas compensaciones en el complemento específico.

Revisión del convenio colectivo

El acuerdo incluye también la creación, durante el primer semestre de 2026, de una comisión para revisar el Acordo Regulador–Convenio Colectivo del personal municipal, que lleva más de 15 años en vigor. El objetivo es actualizarlo para adaptarlo a las necesidades actuales, al marco normativo vigente y a la jurisprudencia aplicable.

Desde CCOO subrayan que este pacto supone un avance estructural en la organización del personal del Concello de Santiago y sienta las bases para una gestión más ordenada y estable de los recursos humanos municipales.