Santiago de Compostela

El universo ABBA revive en Santiago con 'ABBA. Revolution Tour'

El Palacio de Congresos acoge el 27 de diciembre un concierto inmersivo que repasa los grandes éxitos del grupo sueco a través de uno de sus tributos más reconocidos

Adriana Quesada
Adriana Quesada
23/12/2025 07:02
abba revolution tour
El concierto rinde homenaje y recrea el legado musical de Abba combinando música en directo, tecnología y una cuidada puesta en escena
ABBA, el mítico grupo sueco de música pop, llega ese 27 de diciembre a Santiago gracias al homenaje 'ABBA. Revolution Tour' que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones a las 21.00 horas

Tras 12 años de trayectoria ininterrumpida, 'ABBA. Revolution Tour' se consolidó como una de las formaciones tributo más destacadas y exitosas dentro del legado ABBA, convirtiendo cada concierto en una experiencia que trasciende el homenaje musical. 

A lo largo de todos estos años han logrado emocionar al público de escenarios emblemáticos como el de Palau de la Música Catalana, Sant Jordi Club, Tarraco Arena, Gran Teatro Príncipe Pío, Estadio Olímpico de Barcelona, Festival Internacional de Cambrils. 

El espectáculo fusiona música, tecnología, imágenes y escenografía en un concierto inmersivo. Todos los grandes éxitos de ABBA se presentarán como parte de un viaje sensorial diseñado para transportar al público al corazón del universo creativo del grupo sueco. 

