Santiago de Compostela

El geodestino Terras de Santiago pone en marcha un canal turístico de televisión para promocionar 11 municipios

El sistema ya funciona en casas consistoriales, oficinas de turismo y otros espacios públicos de una decena de localidades próximas a la capital gallega 

Redacción
23/12/2025 11:58
La instalación realizada en el Concello de Teo
Cedida
El geodestino Terras de Santiago ha puesto en marcha un canal turístico de televisión por IP con el objetivo de reforzar la promoción de sus once municipios y avanzar en la digitalización del destino. El nuevo sistema ya está operativo en casas consistoriales, oficinas de turismo y locales de equipamiento público del territorio.

El investigador compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río

Miguel Ángel Sánchez del Río se alza con el Premio Domingo Fontán por una investigación sobre la Cocina Económica

El canal se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y ofrece información continua sobre servicios turísticos, recursos de interés y agenda de actividades de los municipios de Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Negreira, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Val do Dubra y Vedra. 

Información útil y actualizada

Las pantallas emiten contenidos de forma ininterrumpida mediante un sistema visual sencillo y directo, con carátulas diferenciadas que facilitan el acceso rápido a la información. Además de los principales atractivos del geodestino, el canal permite consultar actividades lúdicas, culturales y sociales, tanto para visitantes como para la población residente.

Desde la entidad destacan que esta herramienta beneficiará de forma directa al sector turístico de la comarca, incluyendo alojamientos, restaurantes y empresas de actividades, al mejorar la visibilidad de la oferta y favorecer la planificación de visitas. 

Expositores adaptados a cada espacio

El portavoz del geodestino Terras de Santiago, José Antonio Marcote, subraya que los expositores instalados no son piezas estándar, sino que se diseñaron a medida de cada espacio. Algunos cuentan con paneles sólidos, otros con soportes anclados al suelo y, en los casos en los que la pantalla da al exterior, se optó por vinilo, una solución que complicó la instalación pero que aporta un mayor valor estético al resultado final.

