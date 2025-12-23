De Vacas celebra dez anos de traxectoria con 'Vacanal Sinfónica'
A banda presenta un espectáculo de gran formato que revisa a súa historia musical cun enfoque operístico e sinfónico creado para a ocasión que terá lugar no Auditorio de Galicia
O grupo De Vacas chegará a Santiago o domingo 28 de decembro ao Auditorio de Galicia, onde celebrarán o seu 10º aniversario co espectáculo bautizado como 'Vacanal Sinfónica'.
A proposta está protagonizada por Inés Salvado, Paula Romero, Faia Díaz e Guillerme Fernández, que levan ao escenario unha relectura da historia musical do grupo cun enfoque operístico e sinfónico creado para a ocaisón. O concerto conta con arranxos e dirección musical do compositor Lucas Rei.
No espectáculo participa tamén o Coro da Ra, baixo a dirección de Ramón Bermejo, así como unha orquestra creada especificamente para este proxecto. Esta formación está integrada por María José Pámpano, Elena Vázquez, Carmen Gallego, Macarena Montesinos, Benxamín Otero, Pablo Pascual, Claudia Carballo e Roberto Rama.
A posta en escena corre a cargo de As dúas e punto, completando unha proposta que combina música, interpretación e unha concepción visual pensada para celebrar unha década de traxectoria artística de De Vacas nun formato sinfónico singular.