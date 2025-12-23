Mi cuenta

Santiago de Compostela

A Biblioteca Ánxel Casal celebra o Nadal cunha programación especial para a infancia

Obradoiros, contacontos, espectáculos para bebés, cine e maxia conforman a 'Choiva de contos de Nadal' ata o 5 de xaneiro

Adriana Quesada
23/12/2025 09:02
O nadal de rizos de ouro Bea Campos
A programación especial de Nadal da Biblioteca Ánxel Casal inclúe actividades diarias non festivas pensadas para achegar a lectura, a creatividade e a cultura á rapazada durante as vacacións
Desde hoxe ata o 5 de xaneiro, a biblioteca Ánxel Casal ten un programa especial de 'Choiva de contos de Nadal' todos os días non festivos, maioritariamente ás 12.00 horas excepto algunhas excepcións, nas súas instalacións. 

O programa comeza hoxe 22 de decembro ás 18.00 horas co obradoiro da man de Árbore Azul, no que a rapazada creará postais de Nadal empregando papel con sementes. Decorarán as súas tarxetas e enviarán bos desexos ás familias e amizades ao mesmo tempo que fan un agasallo que non contamina e respecta a natureza. Está dirixido a nenas e nenos de 4 a 8 anos e ten 15 prazas. 

O 23 de decembro ás 12.00 horas chega o espectáculo para bebés 'Barquiño de pau' da man de Tropa de trapo. 'Barquiño de pau' é un espectáculo de teatro de obxectos, narración oral e música para a primeira infancia, de 0 a 3 anos. Explóranse os sentidos dunha maneira amena, coa participación das crianzas. E tamén con moita música, ao son do acordeón, da mandola portuguesa, do dizi chinés ou co propio corpo.

O día 26 deste mes ás 12.00 horas chega 'Un Nadal de Rizos de Ouro' coa contacontos Bea Campos. Nesta historia os tres osos están preparando a súa casa para o Nadal. Osiño pequeño ten unha idea, ir ao bosque a buscar piñas e ramas para engalanar a súa casa. Mentres os tres osos dan un paseo, Rizos de Ouro chega a casa dos osos e abre a porta... Unha historia tradicional e bonecos dirixida para público familiar

Ese mesmo día ás 16.30 horas terá lugar a presentación do libro 'Las Atómicas' de Victoria Masaguer Torres. Este libro infantil esperta vocacións científicas desde a química e combina amizade, aventuras e ciencia para achegar as materias STEM- Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas- ao público máis novo. 

Tamén se celebrará o Día Muncial do Cine o día 27 ás 12.00 horas, con Raquel Queizás e o seu espectáculo 'Cinema marabillas, ver para ler'. Neste, o público familiar terá a oportunidade de gozar das  primeiras adaptacións cinematográficas inspiradas nos contos marabillosos e nos libros clásicos da literatura.

O día 29 terá lugar o contacontos con Galeatro 'Hotel Paraíso', dirixido a nenos e nenas de 4 a 8 anos. Este espectáculo de narración oral levará á rapazada a percorrer as habitacións da alegría, do medo, do amor, da ira ou da esperanza. 

O día 30 chega 'O Apalpador', un espectáculo con Pulpiño Viascón, quen será o encargado de cóntanos a historia do Apalpador a partir dunha banda sonora aventureira creada cos seus instrumentos máxicos: o serrucho musical, acordeón diatónico (trikitixa), pandeireta do pé, game boy chiptune, e, por suposto, coa poderosa voz do Apalpador.

Novo ano cheo de cultura para os máis pequenos

Para iniciar o 2026 chega o 2 de xaneiro o contacontos Celso F. Sanmartin con 'Do lobo un pelo'. Dirixido a un público de 3 a 8 anos, esta historia conta como antes era o tempo que nos xuntabamos ao pé do lume e contabamos contos e cousas que nos pasaran. Contamos o que nos gusta contar. Gústanos saber. Ter a quen contarlle e ter quen nos conte é un gran agasallo, seguramente o mellor.

Ao día seguinte lega 'Estrafalaria' da man de Xarope Tulú, cao historia de Alicia, que ten por costume  escorregar por calquera buraco, sen importarlle o profundo, escuro ou sinuoso que fose.

Finalmente o 5 de xaneiro chega 'Maxia entre liñas'. Dirixido ao público familiar, este espectáculo de maxia de peto mestura o asombro co encanto das bibliotecas, onde os libros e a imaxinación se converten nos mellores aliados para sorprender ás pequenas e pequenos, con Dani García, finalista no mundial de maxia celebrado en Turín.

