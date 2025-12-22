Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Vimbio levará a súa xira 'Comeza o Xogo' a Santiago o 21 de febreiro

A banda galega lanza hoxe o seu último sinxelo 'Seres de luz' que é un adianto do seu primeiro disco de longa duración

Adriana Quesada
Adriana Quesada
22/12/2025 10:37
VIMBIO
A banda galega Vimbio actuará o 21 de febreiro na Casa das Crechas, dentro das primeiras datas confirmadas da xira “Comeza o Xogo”
@uxoa
A banda galega Vimbio publica novo sinxelo baixo o nome 'Seres de luz', que formará parte do seu primeiro disco de longa duración. Ademais, anunciou a posta en marcha da xira 'Comeza o Xogo', que pasará o 21 de febreiro pola Casa das Crechas

O lanzamento de 'Seres de luz' pecha un ano marcado polo despegue do proxecto, con diversos sinxelos publicados, colaboracións con Hugo Guezeta e Nadie González e concertos por toda Galicia, sentando así as bases dun 2026 no que se prevé o lanzamento do seu primeiro traballo de longa duración e novas actuacións.

'Seres de luz' xira arredor da idea de ser un mesmo sen deixar que as opinións alleas gobernen as decisións persoais. O tema critica o uso da corrección política como escusa para atacar por motivos persoais, agochando comportamentos hipócritas. A canción arrinca cun fragmento dun discurso do filósofo iugoslavo Slavoj Žižek e achégase ao metal máis clásico, incluíndo fragmentos guturais interpretados por Álex Arnoso, cun retrouso diferencial que articula a mensaxe central.

A cita de Santiago forma parte das primeiras datas confirmadas da xira, que arrincará o 24 de xaneiro en Ferrol e pasará tamén por Melide, Vigo e A Coruña. Estes concertos servirán como presentación en directo do disco da banda.

