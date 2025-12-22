Receta | Rodaballo al horno con patatas

Rodaballo al horno con patatas

Ingredientes (para 2 personas)

1 rodaballo

2 cebollas

Aceite de oliva

1-2 patatas

2-3 dientes de ajos pelados

Perejil

Sal

Aceite de oliva virgen extra

½ vaso de vino o cava

½ vaso de agua

Elaboración

Lavar el rodaballo y hacerle unos cortes en la parte de arriba. Ponerle un poco de sal y reservar.

Verter un poco de aceite en la fuente para el horno y calentarlo. Verter la cebolla cortada y sofreír.

Pelar y cortar las patatas en rodajas.

Cuando la cebolla esté pochada, agregar las patatas y cocinar unos 5-8 minutos a fuego medio alto para que quede blandita.

Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo.

En un mortero prepara el majado: agregar los ajos troceados, el perejil y la sal. Machacar hasta que estén listos y agregar un poco de vino y un chorro de aceite. Reservar.

Poner el pescado en la fuente sobre las patatas y la cebolla y rociar por encima con el majado.

Hornear unos 25 minutos a 160 grados y luego de 10 a 15 minutos a 210 grados con calor arriba y abajo.