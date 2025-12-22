O Pino destina casi 94.000 euros al SAF para reducir el gasto municipal en atención a la dependencia

Pleno del Concello de O Pino Cedida

El Concello de O Pino destinará 93.778,69 euros del POS+ adicional para gastos sociales extraordinarios a financiar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con el objetivo de reducir la aportación económica que debe asumir el municipio para la prestación de este servicio esencial. La decisión fue aprobada por unanimidad en el pleno celebrado el pasado 19 de diciembre, última sesión ordinaria del año.

Según la previsión municipal, el SAF contará en 2026 con un presupuesto total de 591.257,12 euros, que permitirá prestar un máximo de 25.072 horas de atención a personas con dependencia reconocida. De esa cantidad, el Concello recibirá 300.864 euros de la Xunta de Galicia, mientras que 47.135 euros procederán del copago de las personas usuarias.

Salvo que el Gobierno autonómico incremente los 12 euros por hora que abona actualmente —una subida que se prevé para 2026—, el SAF supone para el Concello un desembolso anual de 243.257,76 euros. La aportación del POS+ adicional permitirá rebajar de forma significativa ese esfuerzo económico municipal.

Aprobación por unanimidad

La propuesta de destinar los fondos provinciales al SAF partió del gobierno local que preside el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, tras un informe elaborado por los Servicios Sociales municipales. La iniciativa recibió el respaldo unánime de la corporación.

Nueva senda peatonal en Regas

En la misma sesión plenaria también se aprobó por unanimidad el proyecto para la construcción de una senda peatonal entre Regas y el cruce de Casal. La actuación contará con un presupuesto de 118.158,35 euros y permitirá dar continuidad a la senda ya existente.

La nueva infraestructura tendrá una longitud de 540 metros y 1,8 metros de ancho, con una base de 15 centímetros de zahorra y una capa final de 5 centímetros de aglomerado en caliente. El alcalde explicó que la obra se ejecutará gracias a una subvención nominativa de la Deputación, que financiará el 80% del coste total, y que contribuirá a mejorar la seguridad y accesibilidad peatonal en la zona.