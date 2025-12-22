Máis liñas, mellores frecuencias e tarifas contidas no novo contrato do transporte urbano de Santiago
O Concello saca a licitación un servizo por 13 anos e máis de 128 millóns de euros que ampliará a cobertura territorial, renovará a flota e incorporará novas ferramentas dixitais
A Xunta de Goberno aprobou hoxe o inicio de licitación do servizo de transporte colectivo urbano, un contrato que terá unha duración de 13 anos e un orzamento base de máis de 128,5 millóns de euros.
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, e o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, deron os detalles do procedemento nunha rolda de prensa na que reiteraron que o novo contrato suporá enormes melloras no servizo, sobre todo no que ten que ver coa cobertura xeográfica das novas liñas e os seus horarios e frecuencias. Tamén se renovará a flota de autobuses, atendendo ademais aos requisitos en materia de sustentabilidade, e porase en marcha unha nova APP que lle dará unha maior confiabilidade ao servizo.
Tanto a alcaldesa como o concelleiro de Mobilidade reiteraron que esta licitación era unha prioridade para o Goberno e agradeceron o esforzo do persoal técnico municipal para desbloquear un procedemento enormemente complexo. Ademais, salientaron o esforzo orzamentario que fará o Concello para que as melloras no servizo non repercutan directamente nas tarifas do autobús, “nunha clara aposta por fomentar unha mobilidade máis sostible, na que prioricemos a utilización dos modos brandos de transporte”. Goretti Sanmartín e Xan Duro mostráronse confiados en que, despois de moitos anos sen contrato, “esta licitación permita que os veciños e veciñas de Santiago conten co servizo de transporte que precisan e merecen”.
Melloras nas liñas
Mantense o deseño das liñas que xa foi presentado públicamente, que simplifica o mapa actual evitando solapamentos e ampliando a cobertura territorial. As principais novidades son a denominada liña “Transantiago”, que irá desde o límite de Santiago co Milladoiro ata o límite de Santiago con Sigüeiro cunha frecuencia de 30 minutos; e as liñas alimentadoras do rural.
Estas últimas serán un total de tres: a primeira cubrirá os lugares de Barciela, Busto, Nemenzo, Berdía, Marzo de Abaixo, Son, A Gracia e Bálsoma; a segunda irá por Santa Cristina de Fecha, Lamascal, San Xoán de Fecha, Brins e Pardaces; e a terceira daralle servizo ás parroquias de Marrozos e O Eixo. As persoas usuarias destas liñas terán dereito a dous transbordos gratuítos para poder completar as súas viaxes desde as parroquias ata o centro urbano.
Ademais, mantense a liña lanzadeira ao aeoroporto, con frecuencias de 30 minutos desde as 7 da mañá ata as 24.30 horas; e refórzase o servizo aos polígonos industriais, ampliando os horarios destas liñas desde as 7 da mañá ata as 11 da noite. Tamén se introduce o bus nocturno de mércores a sábado, con servizos desde as 23.00 ata as 5.00 nas dúas liñas circulares que cobren o traxecto de Fontiñas, Hospitais, Campus Sur, Vite e Campus Norte,
Renovación da flota
O prego técnico da nova licitación establece que a empresa adxudicataria deberá subministrar un total de 67 autobuses para prestar o servizo, fronte aos 43 autobuses cos que contamos na actualidade. Deles, 18 serán eléctricos e o resto con motor de gas natural comprimido.
A empresa adxudicataria terá un prazo de 12 meses para subministrar os vehículos definitivos cos que prestará o servizo, habida conta de que as empresas non dispoñen dun número tan elevado de autobueses nin coas características concretas requiridas no prego. Nese tempo, operará con autobuses provisionais, que non serán os que funcionan na actualidade.
Control do servizo e información ás usuarias
O redeseño das liñas e a modernización da flota virá acompañada da renovación do Sistema de Apoio á Explotación, que tamén suporá unha notable mellora do servizo para as persoas usuarias. O novo sistema deberá almacenar e xestionar de forma ordenada, xeolocalizada e en tempo real todas as informacións relativas ao servizo: liñas, itinerarios, lonxitudes de percorrido, expedicións, frecuencias, horarios, tempos, puntos de parada, averías, atascos… Estes datos traduciranse nun maior control do transporte por parte da empresa e do propio Concello, pero ademais permitirá que as persoas usuarias reciban información máis fiable sobre o servizo.
Esa información será subministrada tanto a través dunha nova web que deberá reflectir permanentemente e de forma automática información dinámica e actualizada do servizo, e dunha nova APP que ofrecerá información interactiva das liñas, coas súas frecuencias e horas de paso por cada parada, dar conta da previsión da ocupación da viaxe seleccionada, ou informar da xeolocalización de cada autobús en tempo real. Tal e como se recolle no prego, a información deberá ser actualizada cada 5 segundos.
Tarifas
Un dos obxectivos do Goberno na nova licitación é manter unhas tarifas accesibles no transporte urbano, dentro dunha clara aposta polo transporte público como servizo municipal fundamental e como piar dunha mobilidade máis sostible. Para evitar o encarecemento dos billetes, tendo en conta as numerosas melloras que se prevén na nova licitación, o Concello fará unha achega anual ao servizo que superará os 8 millóns de euros.
Desta maneira, e segundo se recolle nos pregos da licitación, o prezo estimado do billete ordinario será de 1,40 euros; e o do billete escolar queda en 0,56. Co bono ordinario, a modalidade máis utilizada, o prezo da viaxe será de 0,63 euros, só 3 céntimos máis que na actualidade.
O bono mensual, que dá dereito a viaxes ilimitadas durante 30 días, quedaría en 35 euros. En canto ao bono pensionista, mantense a previsión da licitación aprobada no pasado mandato, de maneira que haberá 100 viaxes gratuítas ao ano, e a partir de aí o prezo do billete será de 0,50 euros. Por último, a tarifa específica para a liña de bus ao aeroporto, neste caso non bonificada, será de 6 euros para o billete de ida e de 10 euros para o billete de ida e volta.