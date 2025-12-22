El Segundo Premio se reparte entre las empleadas Bimba y Lola:"Nos llaman creyendo que somos millonarias, pero toca seguir trabajando"

Tres de las empleadas de Bimba y Lola Santiago celebran su Segundo Premio Eladio Lois

La suerte volvió a pasar de largo por Santiago de Compostela en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, aunque la ciudad logró anotarse un premio de relevancia gracias al Segundo Premio, que recayó en el número 70.048 y que fue compartido por trabajadoras de la conocida firma textil Bimba y Lola.

Mientras otros puntos de Galicia registraron distintos pellizcos —con décimos del tercer premio vendidos en localidades como Ordes y premios repartidos también en A Coruña o Vigo—, en el caso de Santiago el único premio de entidad llegó a través de las participaciones adquiridas por la plantilla de Bimba y Lola.

Reparto en el Ensanche

En la capital gallega, el premio ha recaído en las siete trabajadoras de la tienda que la firma tiene en la calle Doutor Maceira, todas ellas con entre una y dos participaciones del décimo agraciado con el Segundo Premio, dotado con 125.000 euros.

Según explicaron las empleadas a Diario de Compostela, varias de ellas contaban con dos participaciones, lo que deja un premio aproximado de 62.500 euros por persona, antes de la correspondiente retención fiscal. Al tratarse de participaciones desiguales, no todas percibirán exactamente la misma cantidad, aunque todas las trabajadoras del establecimiento resultaron agraciadas.

"La gente nos llama pensando que somos millonarias, pero no es así. Toca seguir trabajando con normalidad", relata una de ellas, agraciada con 31.000 euros —la cantidad correspondiente a una participación—. Sin embargo, explica, "me servirá para pagar los cimientos de la casa que estoy construyendo".

Otra empleada, que también prefiere mantenerse en el anonimato, relata que se enteró por la llamada de una compañera. "Todavía estaba en cama y, al momento de recibir la llamada, no me lo podía creer. Estaba temblando". En su caso, el premio será para "hacer un buen viaje y tapar agujeros". En la misma línea, una tercera trabajadora confirma que, "aunque el premio no te quite de trabajar, es una muy buena paga extra", añadiendo que gracias a ella podrá terminar de pagar lo que le queda de hipoteca.

Mientras otras localidades gallegas se han quedado este año sin nada que celebrar, Santiago logra salvar el balance del sorteo con este Segundo Premio, que deja una imagen ya habitual en la lotería de Navidad: la de un premio colectivo, fruto de un número compartido en el ámbito laboral.

Felicidad, pero sin jubilación

Pese a la magnitud mediática del premio, las siete trabajadoras continuarán con total normalidad en la tienda, subrayando que la fortuna recibida supone "una alegría muy grande", pero lejos de cualquier cambio radical de vida. El dinero, explican, servirá fundamentalmente para tapar agujeros, afrontar gastos pendientes o permitirse "algún lujo", desmontando así la idea extendida de que se han convertido en millonarias de la noche a la mañana. Se trata, insisten, de un "muy buen pellizco", suficiente para dar un respiro económico y para alegrar especialmente estas Navidades, tanto a ellas como a sus familias, pero no de un premio que permita dejar de trabajar ni modificar de forma sustancial su día a día.