La emotiva despedida del IES Antonio Fraguas a una de sus profesoras más queridas

El alumnado y el profesorado sorprendieron a la docente de Lingua Galega e Literatura con un pasillo de aplausos en reconocimiento a su trayectoria Cedida

El IES Antonio Fraguas vivió la semana pasada una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento con la despedida de la profesora Guadalupe García Prieto, que se jubila tras más de tres décadas de servicio en la enseñanza pública y en este centro compostelano.

La docente del departamento de Lingua Galega e Literatura fue sorprendida por la comunidad educativa con un homenaje colectivo preparado en secreto. Con la excusa de subir al segundo piso para atender a una alumna indispuesta, el profesorado condujo a la profesora hasta un pasillo en el que todo el alumnado había salido de las aulas para recibirla con aplausos, sonrisas, abrazos y palabras de agradecimiento; un gesto espontáneo que convirtió los pasillos del instituto en un espacio de emoción compartida y memoria viva.

Un reconocimiento que va más allá de lo académico

El centro subrayó que el momento, recogido en un vídeo difundido a través de las redes sociales del instituto, refleja una idea fundamental de su proyecto educativo: educar también es cuidar. Desde el IES Antonio Fraguas destacaron que, junto a los resultados académicos, resulta esencial transmitir valores como el afecto, el reconocimiento y la gratitud hacia quienes acompañan al alumnado en su proceso formativo.

El profesorado expresó su orgullo por la trayectoria humana y profesional de Guadalupe García Prieto, a la que definieron como un referente de compromiso, rigor y amor por la lengua gallega. Asimismo, pusieron en valor la actitud del alumnado, capaz de demostrar con hechos valores como la empatía, el respeto y el agradecimiento sincero.

Un mensaje a las familias

Desde la dirección del centro se quiso trasladar también un mensaje a las familias, destacando que cuentan con hijos e hijas capaces de reconocer el trabajo de quienes forman parte de su educación. La despedida sirvió, además, para reforzar el vínculo entre la docente y la comunidad educativa, que quiso dejar claro que el instituto seguirá siendo su casa.

“Lupe, esta es tu casa. Vuelve siempre que quieras. Nosotros te estaremos esperando”, concluye el mensaje firmado por la dirección del IES Antonio Fraguas, poniendo el broche final a una despedida cargada de cariño y reconocimiento.