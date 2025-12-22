Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La emotiva despedida del IES Antonio Fraguas a una de sus profesoras más queridas

El centro compostelano rindió homenaje a Guadalupe García Prieto en su jubilación

Eladio Lois
Eladio Lois
22/12/2025 11:23
El alumnado y el profesorado sorprendieron a la docente de Lingua Galega e Literatura con un pasillo de aplausos en reconocimiento a su trayectoria
El alumnado y el profesorado sorprendieron a la docente de Lingua Galega e Literatura con un pasillo de aplausos en reconocimiento a su trayectoria
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El IES Antonio Fraguas vivió la semana pasada una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento con la despedida de la profesora Guadalupe García Prieto, que se jubila tras más de tres décadas de servicio en la enseñanza pública y en este centro compostelano.

La docente del departamento de Lingua Galega e Literatura fue sorprendida por la comunidad educativa con un homenaje colectivo preparado en secreto. Con la excusa de subir al segundo piso para atender a una alumna indispuesta, el profesorado condujo a la profesora hasta un pasillo en el que todo el alumnado había salido de las aulas para recibirla con aplausos, sonrisas, abrazos y palabras de agradecimiento; un gesto espontáneo que convirtió los pasillos del instituto en un espacio de emoción compartida y memoria viva

Un reconocimiento que va más allá de lo académico

El centro subrayó que el momento, recogido en un vídeo difundido a través de las redes sociales del instituto, refleja una idea fundamental de su proyecto educativo: educar también es cuidar. Desde el IES Antonio Fraguas destacaron que, junto a los resultados académicos, resulta esencial transmitir valores como el afecto, el reconocimiento y la gratitud hacia quienes acompañan al alumnado en su proceso formativo.

El profesorado expresó su orgullo por la trayectoria humana y profesional de Guadalupe García Prieto, a la que definieron como un referente de compromiso, rigor y amor por la lengua gallega. Asimismo, pusieron en valor la actitud del alumnado, capaz de demostrar con hechos valores como la empatía, el respeto y el agradecimiento sincero

Un mensaje a las familias

Desde la dirección del centro se quiso trasladar también un mensaje a las familias, destacando que cuentan con hijos e hijas capaces de reconocer el trabajo de quienes forman parte de su educación. La despedida sirvió, además, para reforzar el vínculo entre la docente y la comunidad educativa, que quiso dejar claro que el instituto seguirá siendo su casa.

“Lupe, esta es tu casa. Vuelve siempre que quieras. Nosotros te estaremos esperando”, concluye el mensaje firmado por la dirección del IES Antonio Fraguas, poniendo el broche final a una despedida cargada de cariño y reconocimiento.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El Mercado de Navidad de Ames

Ames estrena su Mercado de Navidad con 18 puestos de artesanía y alimentación en la plaza da Maía
Eladio González Lois
Natividade González, Anxo Doval y Blas García, durante la presentación de la muestra

Bugallido reivindica su patrimonio histórico con una exposición en el Centro Cultural Mahía
Eladio González Lois
Portada Revista FONSECA 2025

A Asociación Veciñal Fonseca publica o sexto número da súa revista sobre a Cidade Histórica
Redacción
Alex O'Dogherty, durante su show en Compostela

Alex O'Dogherty desata su humor más irreverente en Compostela
Eladio González Lois