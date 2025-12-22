Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El PP logra el compromiso del gobierno local para reincorporar al voluntariado del Refugio de Bando

Los populares exigen explicaciones por decisiones “unilaterales” en el patronato del Refugio, incluido el ocultamiento de un proceso de adopción previo al sacrificio de un perro

Redacción
22/12/2025 09:39
Fotografía de archivo de uno de los perros del refugio de Bando
Fotografía de archivo de uno de los perros del refugio de Bando
Refugio de Bando
El Partido Popular de Santiago aseguró haber conseguido el compromiso del gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta para la reincorporación del voluntariado del Refugio de Animales de Bando, después de que este fuese expulsado tras el cambio de las cerraduras del recinto sin conocimiento del patronato, según sostienen los populares en una nota de prensa difundida este domingo.

Además, el grupo municipal del PP reclama que el Ejecutivo local explique por qué se ocultó al patronato un procedimiento de adopción iniciado por una asociación animalista integrada en este órgano para un perro que finalmente fue sacrificado hace unas semanas, siempre según la versión trasladada por los populares. 

Decisiones “sin consultar ni comunicar”

Durante el Pleno municipal, el concejal del PP Adrián Villa señaló que el gobierno local deberá asumir sus competencias como presidencia del patronato del Refugio, cargo que ostenta la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. En este sentido, el edil popular defendió que las decisiones deben adoptarse en el seno del patronato y por mayoría de sus miembros, mientras que la presidencia tiene la obligación de convocar, informar, someter a aprobación las propuestas y ejecutar los acuerdos adoptados.

El concejal popular, Adrián Villa
El concejal popular, Adrián Villa
PP de Santiago

Villa subrayó que, a su juicio, en los últimos meses se tomaron decisiones unilaterales que no fueron consultadas ni comunicadas al patronato, incumpliendo los estatutos de la Fundación que gestiona el Refugio y desoyendo, según afirmó, las demandas del voluntariado y de la vecindad.

El sacrificio de un perro y el cambio de cerraduras

El concejal popular remarcó que se ocultó conscientemente un procedimiento de adopción impulsado por una asociación de animales integrada en el patronato, que contaba —según indicó— con informes favorables y posibilidad legal. Esta ocultación, añadió, habría tenido como consecuencia el sacrificio de uno de los perros alojados en el Refugio, sin que se realizase previamente un trabajo sobre su conducta que permitiese evitar su muerte.

Asimismo, Villa denunció el cambio unilateral de las cerraduras de las instalaciones, una decisión que, siempre según el PP, dejó al voluntariado sin acceso al recinto y supuso su expulsión sin previo aviso, en lo que calificó como una represalia por las denuncias públicas sobre el estado del Refugio de Bando. 

Críticas a la gestión del Refugio

Desde el Partido Popular sostienen que estas decisiones afectaron a otras fuerzas políticas, asociaciones animalistas y concellos integrados en el patronato, que contribuyen económicamente al mantenimiento del Refugio y que, según afirmaron, no tuvieron conocimiento previo de los cambios adoptados.

Los populares reiteran su denuncia sobre la “situación crítica” en la que, a su juicio, se encuentran los animales, las instalaciones y los trabajadores del Refugio, y acusan al gobierno de BNG y Compostela Aberta de no considerar el bienestar animal como una prioridad. Finalmente, Adrián Villa aseguró que, en lo que va de mandato, el Ejecutivo local no lideró cambios ni promovió la aplicación de los acuerdos adoptados en el Pleno, tal y como le correspondería por presidir el patronato del Refugio de Animales de Bando.

