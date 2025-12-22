Bugallido reivindica su patrimonio histórico con una exposición en el Centro Cultural Mahía

Natividade González, Anxo Doval y Blas García, durante la presentación de la muestra Concello de Ames

El centro cultural Mahía acoge una exposición dedicada al patrimonio histórico y etnográfico de Bugallido, una muestra que propone un recorrido por más de 2.000 años de historia de esta parroquia del Concello de Ames. La exposición fue inaugurada este sábado 20 de diciembre, a las 12.00 horas, en el primer andar del centro cultural.

En el acto de apertura intervinieron Anxo Doval, impulsor de la muestra en representación de las asociaciones de Bugallido, quien puso en valor el trabajo colectivo realizado para recuperar y divulgar la memoria histórica de la parroquia; la diputada de Cultura de la Deputación Provincial da Coruña, Natividade González; y el alcalde de Ames y concejal de Cultura, Blas García, que subrayó el compromiso del Concello con la conservación y difusión del patrimonio cultural del municipio.

Un recorrido por más de dos mil años de historia

La exposición está formada por once paneles infográficos de gran formato, de 200 por 100 centímetros, que invitan a realizar un viaje por el pasado de Bugallido desde sus orígenes y la romanización hasta el medievo y la época contemporánea.

La muestra aborda también aspectos clave de la vida tradicional de la parroquia, como la iglesia, la emigración, la vivienda tradicional, así como los ríos y molinos, las fuentes y los lavaderos, ofreciendo una visión global de la evolución histórica, social y cultural de la comunidad.