Santiago de Compostela

Ames estrena su Mercado de Navidad con 18 puestos de artesanía y alimentación en la plaza da Maía

La iniciativa reúne durante el fin de semana a productores y artesanos locales en Bertamiráns con el objetivo de dinamizar el comercio en Navidad

Eladio Lois
Eladio Lois
22/12/2025 11:09
El Mercado de Navidad de Ames
El Mercado de Navidad de Ames
Concello de Ames
La programación navideña de Ames incorpora este año como novedad la celebración del Mercado de Navidad, que abrió sus puertas este sábado en la plaza da Maía, en Bertamiráns, con un total de 18 puestos de artesanía y alimentación. El mercado podrá visitarse durante todo el fin de semana, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

Portada Revista FONSECA 2025

A Asociación Veciñal Fonseca publica o sexto número da súa revista sobre a Cidade Histórica

Más información

El acto de inauguración tuvo lugar este sábado a las 13.00 horas y contó con la participación del alcalde de Ames, Blas García, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, así como otros miembros del gobierno municipal y representantes de los grupos municipales del Partido Popular y del BNG.

Artesanía y productos de la huerta

El Mercado de Navidad de Ames cuenta con 13 puestos de artesanía y 5 de alimentación y productos de la huerta, instalados en el interior de una carpa. Los puestos de artesanía se sitúan en los laterales del recinto, mientras que los de alimentación ocupan la parte central. Tras la inauguración, las autoridades realizaron una visita por los diferentes puestos.

En el apartado de alimentación participan productores como Da Horta á túa Porta, Casa Curtis, Dolci e Bambini, Aceites Galego Embruxo y Ecogalletas. En el ámbito de la artesanía, el mercado reúne a una amplia representación de creadores locales con propuestas que abarcan madera, textil, joyería, cosmética natural, encuadernación artesanal, vidrio y manualidades.

