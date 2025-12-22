Alex O'Dogherty desata su humor más irreverente en Compostela

Alex O'Dogherty, durante su show en Compostela Eladio Lois

Alex O’Dogherty presentó el pasado fin de semana en Santiago de Compostela Palabras Mayores, un espectáculo que marca una nueva etapa en su trayectoria y que funciona como continuación natural —y aún más desatada— de Imbécil, el monólogo con el que recorrió durante años toda España y varios países europeos. La actuación tuvo lugar en el Auditorio Abanca, prácticamente repleto de espectadores que se acercaron desde las cuatro provincias para poner a prueba su sentido del humor con uno de los cómicos más longevos y prolíficos del panorama español actual.

En Palabras Mayores, O’Dogherty deja claro que ya no mide las palabras. Su humor avanza sin freno, saltando de un tema a otro con total libertad: desde las farmacias o su propio entierro hasta la velocidad a la que vivimos, la inteligencia artificial o los chistes lanzados en los momentos menos oportunos. Todo cabe en un discurso que se interrumpe a sí mismo constantemente, reflejo de una mente que va “a mil por hora”.

El espectáculo también arremete contra las opiniones no solicitadas y contra los opinadores profesionales de cualquier ámbito —deportes, cocina, política, cuerpos ajenos o comedia—, un blanco recurrente de un monólogo que no busca agradar, sino provocar la risa desde la incomodidad y la ironía.

Un formato que rompe el monólogo clásico

Lejos de la estructura tradicional, Palabras Mayores apuesta por una puesta en escena interactiva, con apoyo audiovisual y un particular “bastón-micro” que favorece la participación del público, convertido en parte activa del show desde el inicio. A lo largo de la función, O’Dogherty combina registros y lenguajes, alternando improvisación, rap, romancero e incluso un concurso diseñado específicamente para comprobar cuánto saben los compostelanos de la jerga de otras partes de la provincia de A Coruña.

El cómico sometió al público a un concurso sobre la jerga coruñesa Eladio Lois

El propio cómico define este trabajo como “más imbécil que el anterior”, aunque desde otro lugar: el de alguien que ha crecido, que se reconoce mayor y que sigue jugando con las palabras… hasta que estas se transforman en opiniones, algo que directamente no soporta. De ahí el título del espectáculo.

El cierre de una etapa y el inicio de otra

Imbécil, estrenado en 2019, supuso un hito en el humor escénico en España, con más de 300 funciones, presencia en las 50 provincias —incluidas Ceuta y Melilla— y más de 80.000 espectadores, incluso en los años más duros de la pandemia.