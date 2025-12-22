A Asociación Veciñal Fonseca publica o sexto número da súa revista sobre a Cidade Histórica
A publicación aborda problemáticas urbanas, mobilidade, turismo sostible e patrimonio, e distribúese entre a veciñanza e os negocios do casco histórico de Santiago
A Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca publica o sexto número da súa revista, grazas ao programa de subvencións ás asociacións veciñais do Concello de Santiago de Compostela. A publicación, da que se distribúen 400 exemplares entre a veciñanza e negocios do casco histórico, consta de 20 páxinas nas que se recollen as principais inquietudes postas en común pola xunta directiva da entidade, presidida por Roberto Almuiña e composta por José Baqueiro, Paloma Pintos, José Ángel Cocho, Cristina Bacariza, María José Lorenzo, Pastora Rivas y Jesús Varela.
A revista abre as súas páxinas co editorial do presidente, no que analiza diferentes cuestións de máxima actualidade na cidade, como a finalización da concesión do aparcadoiro da Praza Galicia ou a tardanza nas licenzas de obras menores, os problemas cos permisos de ocupación da vía pública ou o retraso na tramitación das denuncias urbanísticas, entre outras.
A reportaxe principal da revista centrouse no Conector Central, para o que a Asociación presentará alegacións ao concurso co obxecto de que as necesidades da veciñanza e dos comerciantes da zona se vexan reflectidas. Nesta valoración, a Asociación destaca que as rúas de San Clemente e Rodrigo de Padrón están excluídas do concurso a pesar dos seus constatados problemas de mobilidade e de tráfico.
Unha comparativa entre os proxectos de turismo sostible valenciano e compostelán é outra das temáticas da publicación. A información evidencia as deficiencias do proxecto Smartiago que, catro anos despois do seu inicio, continúa sen resolver problemas na carga e descarga de mercadorías; a situación dos pavimentos históricos; a iluminación ornamental, só centrada nas fachadas da Catedral; ademais doutros elementos do proxecto destinados á xestión da mobilidade urbana.
A opinión tamén forma parte da revista, con dous artigos: “Ordo Prophetarum", escrito pola historiadora Mercedes Pintos no que analiza como se executou a recuperación na Catedral de Santiago deste drama litúrxico e musical do ciclo do Nadal, representado no Pórtico da Gloria e os seus instrumentos, no vinte aniversario da súa celebración en decembro de 2004; “Emilio Cao (Milucho). In memoriam”, no que Carlos Pérez Losada, curmán de Milucho, relata anécdotas da vida do músico e compositor compostelán.
Finalmente, a revista péchase con dúas informacións culturais, referidas á publicación das acuarelas de Santiago de José Baqueiro, e unha entrevista á propietaria da libraría Cronopios, agora situada no casco histórico.