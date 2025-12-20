Mi cuenta

Receta | Lubina al horno al ajillo

Redacción
20/12/2025 05:30
Ingredientes (para 2 personas)

  • Una lubina 
  • Una docena de langostinos o gambas 
  • Dos dientes de ajo 
  • Un manojo de parejil 
  • Dos patatas 
  • Tomates cherry 
  • Un brócoli 
  • Un pimiento 
  • Un calabacín 
  • Una guindilla 
  • Sal, pimienta, aceite 

Elaboración

Empezamos con las verduras. Las lavamos y las cortamos, excepto los tomates cherry, que los dejamos enteros.

Colocamos las verduras troceadas en una sartén amplia con un poco de aceite y las salteamos hasta que estén casi hechas. Hay que dejarlas 'al dente' porque todavía se terminarán de hacer en el horno.

Apartamos las verduras y nos ponemos con los langostinos (o gambas) y la lubina.

Encendemos el horno a 180 grados y mientras se va calentando limpiamos los langostinos y los salpimentamos, igual que la lubina.

Colocamos las verduras en una bandeja de horno y, encima, ponemos tanto la lubina como los langostinos.

Sobre ella ponemos ajo picado finalmente y perejil. También se puede añadir una guindilla cortada para dar un toque picante.

Llevamos al horno unos 10-15 minutos, dependiendo de cómo de grande sea nuestro pescado, y plato listo.

