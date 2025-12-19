Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Rueda fixa maio de 2026 como prazo para designar os candidatos do PPdeG ás municipais

O líder dos populares galegos marca o obxectivo de ter elixidos os aspirantes nas sete cidades e nas vilas de máis de 20.000 habitantes un ano antes das eleccións

Redacción
19/12/2025 18:41
PPDG reunion xunta directiva
Alfonso Rueda na reunión da Xunta Directiva do PPdeG
Íñigo Rolán
O presidente do PPdeG, Alfonso Rueda, marcou hoxe ao seu partido o obxectivo de ter designados en maio de 2026, un ano antes das eleccións municipais, aos candidatos das sete cidades e das vilas de máis de 20.000 habitantes e así aspirar a conseguir o mellor do partido nunhas eleccións municipais.

Na súa intervención durante a reunión da Xunta Directiva do partido que esta mañá encabezou xunto ao secretario xeral do Partido Popular, Miguel Tellado, e na que tamén interveu a secretaria xeral Paula Prado; o líder dos populares galegos quixo facer balance dos obxectivos cumpridos ao longo deste ano.

Salientou así os mínimos históricos de paro, a asunción da competencia de xestión do litoral, o avance no compromiso de duplicar o parque público de vivenda ou a consolidación da educación gratuíta desde a gardería ata a universidade. Así mesmo, destacou fitos como os que supón para Galicia ser a primeira comunidade en contar cun centro público de protonterapia ou ter sido elixida para albergar unha das poucas factorías de Intelixencia Artificial de toda Europa.

“Tamén repetimos algo que para nós é rutina pero para o resto de España é unha excepción: aprobar os Orzamentos”, engadiu en referencia ás contas ás que se lle deu luz verde no Parlamento esta semana, facendo de Galicia ademais a primeira comunidade en aprobalos.

A nivel orgánico, o presidente tamén puxo en valor as novas alcaldías conseguidas polo PPdeG este ano e, coa vista posta nas eleccións municipais, animou a estes novos rexedores a “demostrar que os cambios merecían a pena e que se notan para ben nos concellos”.

“O resumo é que rematamos o 2025 cun partido unido e forte, cun Goberno estable e eficaz e cunha Galicia cada vez máis grande, cada vez máis próspera e con cada vez máis razóns para o optimismo”, concluíu insistindo ao mesmo tempo en que o partido non debe “caer na autocomplacencia e menos co que temos enfronte”.

"Irresponsabilidade do Goberno Central"

En referencia á situación nacional, Alfonso Rueda catalogou de “goberno podrido” ao Executivo que encabeza Pedro Sánchez e criticou que “o presidente está rodeado de presuntos delitos que abarcan case todo o Código Penal e practicamente ninguén dos que lle rodea está libre de sospeita”.

Non nos podemos resignar a que isto sexa algo cotián ou inevitable. Porque, por moito que queiran negar a realidade e pretender tapar un escándalo con outro, isto é insostible e tense que acabar canto antes”, sentenciou.

Na mesma liña e apuntando agora cara aos partidos da oposición, o presidente definiu ao PSdeG como “un partido sumido nunha espiral de autodestrución que os leva camiño da irrelevancia máis absoluta” e criticou a actitude hipócrita dun BNG que “mira cara outro lado e non é capaz de pasar das proclamas ás decisións ante situacións que eles mesmos aseguran que supostamente non lle gustan e consideran insoportables”.

Fronte a todo isto, Rueda considera que o PPdeG ten que “traballar o dobre, facer por dous e asumir o dobre de responsabilidade para compensar a irresponsabilidade tanto do Goberno central como dos partidos da oposición en Galicia”.

