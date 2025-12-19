Mi cuenta

Santiago de Compostela

'Regatos polo aire' chega ao Museo do Pobo Galego para rescatar a memoria das sellas

O proxecto dirixido por Xacio Baño preséntase o 23 de decembro con libro, curtametraxe e actuación musical en Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
19/12/2025 13:39
Exterior do Museo do Pobo Galego
Exterior do Museo do Pobo Galego
Turismo de Galicia
O Museo do Pobo Galego acollerá o vindeiro martes 23 de decembro, ás 19.00 horas, a presentación de Regatos polo aire, o primeiro proxecto documental, audiovisual e literario dedicado ás sellas, un elemento esencial da cultura tradicional galega vencellado ao transporte da auga e aos espazos de sociabilidade comunitaria.

Unha muller cunha sella na cabeza
Unha muller cunha sella na cabeza
Cedida

O acto, de entrada libre ata completar capacidade, incluirá a presentación do libro e a proxección da curtametraxe documental, ademais dunha actuación musical a cargo de Dara e Manuel, integrantes de De Ninghures, cun repertorio arredor das fontes e da auga. 

Un rescate da memoria colectiva

Hai cen anos era habitual ver sellas polo aire, transportadas enriba da cabeza en vilas e aldeas galegas. Regatos polo aire nace coa vontade de recoller esa memoria: como se facían, que función cumprían e que nos contan hoxe dun tempo no que a auga era un ben prezado que había que carrexar co seu peso.

belén

La Catedral de Santiago de Compostela reúne cien belenes de todo el mundo

Más información

Desde esa tradición artesanal, o proxecto amplía a súa ollada cara á cultura da auga e aos espazos de encontro social vencellados ás fontes e aos lavadoiros, atendendo especialmente á experiencia e ao papel das mulleres, ás súas redes de apoio e aos lugares compartidos que artellaron a vida comunitaria durante xeracións. 

Unha peza audiovisual sobre un dos últimos artesáns

A vertente audiovisual concrétase nunha curtametraxe documental de quince minutos que segue o traballo de José Vicente Lagoa, cirurxián plástico e un dos últimos construtores de sellas en Galicia, que mantén viva a tradición familiar no seu obradoiro de Betanzos (A Coruña).

A peza ofrece un retrato próximo do proceso artesanal e dunha práctica transmitida durante trescentos anos, hoxe en risco de desaparición. 

O proxecto complétase cun libro fotográfico e literario coordinado por María Lado, que contextualiza estes coñecementos patrimoniais e a súa dimensión artística, ao tempo que cobre un baleiro documental, xa que non existe bibliografía específica sobre as sellas.

Un libro para cubrir un baleiro bibliográfico

O volume inclúe textos de Xacio Baño, como presentación do proxecto, e de María Lado, cunha conversa central con José Vicente Lagoa acompañada dun reportaxe fotográfico sobre o proceso de elaboración e a historia familiar do artesán.

Súmanse tamén achegas de Xerardo Pereiro, sobre a cultura da auga en Galiza; Llerena Perozo, arredor dos traballos e das redes de mulleres vencelladas á auga; e Carme Varela, centrada nos usos da auga, con especial atención ao regadío e ao consumo. O libro complétase con relatos de Emma Pedreira, Suso Bahamonde, Diego Ameixeiras e Susana Sánchez Aríns, ademais de fotografías históricas, definicións lexicográficas, citas de textos históricos e un vocabulario propio do mundo das sellas.

Un proxecto recoñecido e apoiado polas institucións

Regatos polo aire foi premiado no I Certame Fondo de apoio a proxectos culturais singulares para a mellora social 2025, convocado pola Deputación da Coruña. A edición do libro conta coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, a través da Secretaría Xeral da Lingua, e co apoio do Museo do Pobo Galego para a realización da peza audiovisual.

