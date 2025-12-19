Mi cuenta

Santiago de Compostela

Polina Berezina y Lola Eiffel lideran el Campus de Nadal 2025 del Club Viravolta

La actividad se celebrará del 22 al 27 de diciembre en distintos pabellones de la ciudad y está dirigida a niños y niñas desde los 5 años de cualquier nivel de gimnasia rítmica

Adriana Quesada
Adriana Quesada
19/12/2025 12:10
FOTOS POLINA BEREZINA
El Club Virabolta organiza un programa formativo en el que participarán la gimnasta olímpica Polina Berezina y la coreógrafa Lola Eiffel
Cedida
Santiago de Compostela acogerá del 22 al 27 de diciembre el Campus de Navidad 2025 del Club Viravolta, una propuesta de gimnasia rítmica de élite que contará con la presencia de la gimnasta olímpica Polina Berezina, participante en los Juegos Olímpicos de París 2024, y de la coreógrafa y actriz Lola Eiffel.

El campus está dirigido a niñas y niños a partir de 5 años y de todos los niveles, desde quienes se inician en la gimnasia rítmica hasta quienes buscan perfeccionar su técnica. La iniciativa ofrece la posibilidad de entrenar con profesionales de primer nivel y disfrutar de unas vacaciones diferentes, combinando formación deportiva y experiencias creativas.

Las sesiones se desarrollarán en distintos pabellones de la ciudad. El lunes 22, Polina Berezina impartirá entrenamiento en el Pabellón de Pontepedriña. Los días martes 23 y miércoles 24, las actividades estarán a cargo de entrenadoras de nivel nacional del Viravolta, también en Pontepedriña. El viernes 25 y el sábado 26 será el turno de Lola Eiffel, con sesiones centradas en coreografía y expresión, el viernes en Pontepedriña y el sábado en el Pabellón de Restollal.

El Campus de Navidad combina técnica deportiva, creatividad artística y trabajo en equipo, ofreciendo a las participantes aprendizaje de élite, diversión y seguridad en un entorno controlado.

