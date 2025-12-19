Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O Proxecto Nós presenta os avances en tecnoloxías lingüísticas en galego no marco de ILENIA

A xornada celebrada na USC deu a coñecer novos recursos abertos de tradución automática, síntese de voz e modelos lingüísticos tras tres anos de traballo colaborativo

Redacción
19/12/2025 09:09
Tecnoloxía en galego: resultados de ILENIA– Proxecto Nós
O encontro ‘Tecnoloxía en galego: resultados de ILENIA–Proxecto Nós’ serviu para compartir datos, casos de uso e ferramentas dixitais que reforzan a presenza do galego
Santi Alvite
O encontro ‘Tecnoloxía en galego: resultados de ILENIA– Proxecto Nós’ serviu este xoves 18 para dar a coñecer os resultados dos últimos tres anos de traballo do Proxecto Nós no marco de ILENIA, unha iniciativa do Goberno de España orientada a avanzar en recursos e capacidades en tecnoloxías lingüísticas, en particular para as linguas do Estado. 

Datos, casos de uso e ferramentas abertas de tradución automática, síntese de voz e modelos lingüísticos en galego déronse a coñecer neste foro que se desenvolveu no Centro de Estudos Avanzados e que foi clausurado pola vicerreitora de Política Científica da USC, Pilar Bermejo

A xornada comezou coa apertura institucional a cargo de Aleida Alcaide, directora xeral de Intelixencia Artificial do Goberno de España, quen puxo en valor a importancia de contar coas linguas oficiais plenamente integradas nas novas tecnoloxías. “Os datos, infraestrutura e talento son elementos básicos para desenvolver a intelixencia artificial. O terceiro ingrediente esencial é o talento, ese que tedes tanto en Galicia, dou fe, porque a participación de persoas galegas nas convocatorias da AESIA é inxente e con grandes currículos”, destacou. 

A continuación, Elisa Fernández Rei, directora do Instituto da Lingua Galega (ILG), e Senén Barro, director do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC (CiTIUS), presentaron o marco xeral de ILENIA–Proxecto Nós durante o trienio 2022–2025. Para Fernández Rei, "temos que seguir avanzando nesta dirección co fin de garantir que poderemos exercer os nosos dereitos lingüísticos no mundo dixital". Pola súa parte, Senén Barro puxo o foco en como “todos os recursos que se comprometan para poñer en valor estas tecnoloxías serán ben investidos e sempre serán escasos. O que será extraordinariamente caro é non facelo".

Un dos bloques centrais da xornada estivo dedicado á presentación de datos e casos de uso, no que participaron representantes do propio Proxecto Nós, así como entidades colaboradoras como a Fundación Mozilla, Imaxin Software, AMTEGA e CREAGAL. Neste apartado cómpre salientar o labor desenvolvido na recompilación de datos lingüísticos.

No encontro expúxose tamén o traballo desenvolvido en RAG (acrónimo anglosaxón de Xeración Aumentada de Información - Retrieval Augmented Generation), unha das técnicas empregadas para controlar as alucinacións dos modelos de intelixencia artificial mellorando en xeral a calidade da interacción do usuario cos modelos grandes de linguaxe. 

Este espazo deu acollida tamén á presentación do primeiro tradutor neuronal en galego, que ademais ofrece mellores prestacións obxectivas respecto doutros existentes e que conta tamén con diversas vantaxes adicionais: é un recurso público, permite traducir tanto texto plano como arquivos e xa está integrado na Plataforma de Tradución Automática da Axencia Estatal de Administración Dixital (PLaTa).

